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Арбузная маска для лица
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Арбузная маска для лица 

МедикФорум 2 часа назад
Фото: МедикФорум
Арбуз, помимо известных вкусовых качеств, обладает еще и великолепными косметическими свойствами. Арбузная маска для лица способна придать коже мягкость, упругость и отличный тонус. Причем, наружное применение арбузных составов показано при коже любого типа. Сайт МедикФорум собрал советы по использованию такой маски. 1. Сухая кожа будет благодарна своей обладательнице за арбузную маску, приготовленную с использованием мякоти сливы и оливкового масла. Все составляющие берутся в равных пропорциях и наносятся на кожу лица на 15 минут. За это время увлажняются поверхностные слои кожи, выравнивается цвет лица, и исчезают характерные для сухой кожи мелкие морщинки. 2. При смешанном типе кожи сок арбуза можно использовать пополам с пастеризованным молоком. На лицо накладывается салфетка, смоченная в приготовленном растворе, и увлажняется по мере высыхания. Общее время процедуры должно составлять не менее 20 минут. Этот состав одинаково эффективно улучшает состояние сухих и жирных участков комбинированной кожи. 3. А для жирной кожи можно приготовить великолепный витаминный коктейль, который не просто обогатит верхние слои эпидермиса, но и надолго удалит излишки кожного жира. Берется один взбитый белок, смешивается с двумя столовыми ложками арбузного сока и 20 граммами обезжиренной сметаны. Через 15 минут после нанесения лицо нужно умыть сначала теплой водой, а затем холодной. Холодные обливания особенно полезны при расширенных порах. Ранее сообщалось о маске из яблок для лица.
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