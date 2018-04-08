Пища для ума: продукты для здорового мозга

Вы часто устаете, теряете концентрацию и не можете запомнить простые вещи? Пора задуматься о здоровье головного мозга. Работа главного органа центральной нервной системы неразрывно связана с пищей, которую мы едим. От выбранных продуктов зависит, сколько кислорода поступит в мозг и как долго он будет насыщен энергией. Предлагаем вам погрузиться в тайны разума и узнать, каким продовольствием стоит запастись, чтобы улучшить память и внимание.

Фрукты, ягоды и овощи насыщенных цветов

Открывают наш список полезных продуктов фрукты, овощи и ягоды ярких цветов, прежде всего, оранжевого и красного. Такие плоды богаты лютеином — пигментом, увеличивающим остроту зрения и оказывающим положительный эффект на работу мозга. Исследования показали, что пожилые люди, потребляющие большое количество лютеина, обладают высоким уровнем кристаллизовавшегося интеллекта, который отвечает за сохранение и применение информации, приобретенной в течение жизни. Так что не нужно отказывать себе в сладких персиках, ароматных дынях и терпких гранатах.

Отдельно стоит выделить два продукта фиолетового цвета — чернику и свеклу. В чернике содержится большое количество минералов, витамины С и К. Кроме того, в состав сочных ягод входит галловая кислота, защищающая клетки головного мозга от губительного воздействия стрессов. Чернику можно употреблять в сыром виде и добавлять в сладкие пироги.

Не будет лишним разнообразить свой рацион и свеклой. Этот корнеплод содержит антиоксиданты, стимулирующие вывод токсинов, а также природные нитраты, очищающие кровеносные сосуды и увеличивающие приток кислорода к мозгу. Хотите перекусить полезным и низкокалорийным блюдом? Приготовьте салат из свежей свеклы, натерев ее на крупной терке и добавив зелень по вкусу.

Зелень, брокколи и сельдерей

Как и яркие фрукты, листовая зелень — капуста, швейцарский мангольд и салат ромэн, брокколи и сельдерей, могу похвастаться наличием лютеина в своем составе. В этих продуктах присутствует еще одно питательное вещество — зеаксантин. Для замедления процесса возрастных изменений клеток головного мозга, человеку нужно ежедневно получать, по меньшей мере, 6 мг лютеина и 2 мг зеаксантина. Комбинация этих веществ увеличивает скорость обработки информации, которую мы получаем извне, и улучшает память.

Брокколи отличается высоким содержанием витаминов С и К, а низкокалорийный сельдерей богат минералами, витаминами, антиоксидантами и противовоспалительными веществами. Стоит добавить в свои блюда и ароматный розмарин. В его составе присутствует карнозная кислота, защищающая мозг от гибели нервных клеток — причины инсультов и Альцгеймера.

Куркума и черный перец

Сочетание куркумы и черного перца помогает сохранить ясный ум. Куркума обладает противовоспалительными свойствами и улучшает приток кислорода в мозг, а перец усиливает ее эффект. Пряная смесь охраняет нас от деменции, вызывающей бляшки в мозге, и избавляет от депрессии.

Включите эти специи в свой ежедневный рацион, добавив по половине чайной ложки каждой из них в салат. Если вы готовы к экспериментам, приготовьте оздоровительный напиток: для этого добавьте в стакан воды по половине чайной ложки куркумы и черного перца, а также лимонный сок. Кроме того, куркуму можно пить вместе с чаем, повышая его полезные свойства.

Жирные продукты: орехи, семечки, авокадо и рыба

Жирные кислоты Омега-3 играют решающую роль в сохранении когнитивных функций и замедлении старения мозга. Человеческий организм не способен самостоятельно вырабатывать их, поэтому в рационе обязательно должны присутствовать продукты, содержащие Омега-3: орехи, семена чиа и льна, рыба жирных сортов и авокадо.

Самый популярный продукт для полезных перекусов — это, конечно же, орешки: миндаль, арахис, грецкие орехи. В их состав входят витамины В6 и Е, улучшающие память и внимание, а также защищающие клетки мозга от повреждений. Не отказывайте себе в удовольствии полакомиться семенами — подсолнечными, тыквенными и льняными. Последние включают в свой состав альфа-линоленовую кислоту, стимулирующую работу участков мозга, отвечающих за вкус, осязание и зрение, а также цинк, помогающий улучшить память.

Любимый вегетарианцами авокадо содержат витамины Е, С, К и В, мононенасыщенные жиры и фолиевую кислоту, предотвращающую образование тромбов в мозгу и улучшающую приток кислорода к нему. Если у вас есть возможность, включите в свое меню и кокосовое масло, богатое триглицеридами, — оно благоприятно влияет на память и концентрацию.

Жирные сорта рыбы — лосось, форель, тунец — богаты докозагексаеновой кислотой из класса Омега-3, которая помогает лучше воспринимать информацию, увеличивает производительность мозга и повышает концентрацию. Кроме того, морепродукты — отличный источник витамина Е.

Черный кофе, чай и темный шоколад

Дорогие кофеманы, приготовьтесь услышать хорошую новость: ваш любимый напиток оказывает чудесное воздействие на мозг. Впрочем, как и ароматный чай. Сочетание антиоксидантов с умеренной дозой кофеина, присутствующей в этих продуктах, предупреждает повреждение нейронов мозга, вызванное действием патогенного фактора. Вот почему люди, выпивающие несколько небольших чашечек кофе в течение дня, реже сталкиваются с деменцией.

Разбавить вкус несладкого кофе и чая поможет темный шоколад. Съев маленький кусочек этой сладости, вы станете бодрее и внимательнее. В состав темного шоколада входит целый перечень полезных для организма веществ и минералов: это и железо, и цинк, и магний, и разнообразные антиоксиданты. К сожалению, шоколадные батончики и конфеты, которые мы часто покупаем в магазинах, не обладают теми же свойствами, поэтому от них лучше отказаться.