Врачи: овсяная каша не подходит для завтрака

Классическое, казалось бы, блюдо для здорового завтрака — овсяная каша — оказалась раскритикована специалистами. Именно для утреннего приема пищи овсянка и не подходит, считают они. Овсяная каша не подходит для завтрака, поскольку в этом блюде содержится фитиновая кислота, замедляющая процесс пробуждения, пишет о выводах ученых «OaNews». Для человека ее полезнее есть в дневное время, дают рекомендацию эксперты. Фитиновая кислота, по словам научных работников, обладает и другой неприятной для человеческого организма особенностью — она может задерживать усвоение кальция, из-за чего повышается риск возникновения проблем с костями и суставами. Но это не означает, что от употребления овсянки лучше отказаться совсем. Овсяная каша, приготовленная из цельных зерен, обладает целым рядом полезных свойств благодаря содержащейся в ней клетчатке, витаминам и минералам. Овес содержит много богат фолиевой кислоты, витамина А и витаминов группы В, аскорбиновой кислоты, витамина Е. Ее употребление оказывает стимулирующее действие на функционирование кишечника. Но ученые отмечают, что есть ее нужно грамотно. Они советуют не употреблять овсяную кашу постоянно, изо дня в день. По их мнению, овсянку следует чередовать с кукурузной, пшенной кашами и гречкой. Что касается завтрака, то для сохранения физиологического тонуса специалисты посоветовали отдавать предпочтение продуктам, богатым белком и полезными жирами. Яичница, бутерброд с сыром, отварная курятина — вот по их мнению отличные блюда в самом начале дня. Ранее МедикФорум писал о том, чем могут навредить организму разные каши.