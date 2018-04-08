Что делать с несъеденными яйцами и куличом

В светлый праздник Пасхи большинство верующих стремятся в храмы для того, чтобы освятить там традиционное угощение: яйца и куличи. Иногда еды оказывается так много, что она попросту портится. Поэтому многие задаются вопросом: «А что делать с освященными продуктами?»

Сжечь, закопать или отнести в храм?

Сразу стоит отметить, что четких указаний по поводу того, как поступать с продуктами, прошедшими обряд освящения, не существует. Поэтому даже священники имеют на этот счет различные мнения. Однако все они единогласно предостерегают прихожан от приготовления заведомо слишком большого количества пищи. Лучше адекватно рассчитать свои силы, чем после мучиться вопросом, куда деть остатки.

Некоторые верующие выбрасывают скорлупу, испортившиеся яйца и недоеденные куличи в проточную воду (чаще всего в реки), другие — зарывают все в землю в безлюдных местах (там, где почва не попирается ногой человека), третьи — сжигают, а четвертые — несут в храм. С последними абсолютно согласен иерей Николай Конюхов , который поделился своей точкой зрения с изданием «Аргументы и факты». Священник уверен в том, что к освященной пище все-таки следует проявлять определенное уважение.

Что такое обряд освящения?

Однако не все священнослужители разделяют подобное мнение. В своих объяснениях они опираются в основном на смысл и значение самого обряда освящения. Читая молитву и окропляя святой водой продукты питания, батюшка не делает их святынями, которым следует поклоняться. Он просто благословляет вкушение данной пищи.

Настоятель волгоградского храма Алексий Плужников, который прокомметировал подобный вопрос о пасхальных угощениях на сайте Храма Казанской иконы Божией Матери, сказал, что если так относится ко всему, на что попала святая вода, значит, необходимо сжигать и конфетные фантики, и винные бутылки, и свою одежду и обувь и так далее.

Или просто выбросить?

На подобный вопрос ответил в свое время и священник Анатолий Бобровский на православном телеканале «Спас». Служитель церкви поведал о том, что сжигать необходимо только свечные огарки, так как свеча участвует в молитве. Что же касается скорлупы, то ее можно спокойно выбрасывать в помойное ведро.

Протоиерей Андрей Ефанов на сайте православного журнала «Фома» сказал, что к остаткам освященной пищи, точнее к тому несъедобному, что от нее осталось, следует относиться так же, как и к любой другой еде. Однако протоиерей указал на то, что если ваше благочестие подсказывает вам, что продукты все же следует сжечь или закопать, то допускаются и такие варианты.