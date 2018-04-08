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Гигантскую пасху установили у храма Христа Спасителя в Москве
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Гигантскую пасху установили у храма Христа Спасителя в Москве 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
В Москве у храма Христа Спасителя установили пасху весом в 1 тонну, вечером ее смогут попробовать все желающие, сообщил РИАМО в воскресенье руководитель информационной службы молодежного отдела московской городской епархии РПЦ Максим Соколов.
«Пасху установили, показали, измерили. Вечером ее верхушку преподнесут патриарху», — сказал Соколов.
Он добавил, что после 18:00 попробовать кусочек большой пасхи сможет любой желающий на площади у храма Христа Спасителя.
Ранее он сообщал, что пасха имеет форму треугольника — ее высота, ширина и длина составляют по 1,5 метра. Вес изделия составляет 1 тонну.
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