Гигантскую пасху установили у храма Христа Спасителя в Москве

Максим Соколов. В Москве у храма Христа Спасителя установили пасху весом в 1 тонну, вечером ее смогут попробовать все желающие, сообщил РИАМО в воскресенье руководитель информационной службы молодежного отдела московской городской епархии РПЦ

«Пасху установили, показали, измерили. Вечером ее верхушку преподнесут патриарху», — сказал Соколов.

Он добавил, что после 18:00 попробовать кусочек большой пасхи сможет любой желающий на площади у храма Христа Спасителя.

Ранее он сообщал, что пасха имеет форму треугольника — ее высота, ширина и длина составляют по 1,5 метра. Вес изделия составляет 1 тонну.