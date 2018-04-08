«Без парабенов»: главные заблуждения о косметике

Ныне производители не чураются самых грязных методов рекламы — начиная от ставшего уже классическим (и вообще, абсолютно нормального) методы рекламы через рассылку блоггерам продуктов, и заканчивая тем, что и является «грязным» методом — заказ исследований в свою пользу. Иногда это происходит не специально, иногда эти исследования действительно проплачены, но результат один — потребители, в том числе мы, бежим за «косметикой без парабенов» или «органическими» средствами. В общем и целом, несмотря на кажущуюся простоту и чистоту, сфера бьюти-продуктов иногда показывает свою темную сторону, где иногда играют нечестно. Сегодня мы хотим вам рассказать о пяти самых крупных заблуждениях относительно состава и маркировки продуктов — и, возможно, после этой статьи вы взглянете на полки магазинов иначе.

Органическая косметика

Органическая, био, натуральная косметика — как ее только не называют. Что же на самом деле скрывается под этими названиями? На самом же деле «органическая» косметика в большей своей доле — плод переписывания состава другими словами и в каком-то смысле обмана. Большинство компонентов органической косметики уже далеко не натуральные. Даже если они и были получены из живых растений, фруктов, овощей, то они уже прошли такое количество стадий обработки, что натуральными их назвать тяжело. Да и часто люди воспринимают «натуральный» как синоним слову «безвредный», что, конечно, далеко не так. Ни одна косметическая банка не проживет у вас и двух дней, если в ней не будет консерванта. Конечно, и консервант может быть натуральным — но многие натуральные консерванты относительно вредны.

Натуральная косметика не полезней и не вредней обычной. Она абсолютно такая же, просто удачно подобранный состав всевозможных вытяжек и прочих компонентов позволяет производителю гордо назвать ее натуральной, тем более что часто всевозможные органические компоненты в составе являются теми же самыми ингредиентами, что находятся и в обычной косметике. К примеру, салициловую кислоту впервые добыли из коры ивы — что мешает производителю сказать, что его средство для очищения и подсушивания кожи имеет в себе экстракт ивы? Он, теоретически, будет прав, тогда как на самом деле в составе будет салициловая кислота, полученная из фенолята натрия и углекислого газа.

Минеральное масло — плохо

Для начала разберемся, что такое минеральные масла? Минеральные масла — это продукт обработки нефти, очищенная ее фракция. Это жидкие смеси высокомолекулярных углеводородов. Если услышав, что их получают при переработке нефти, вы готовы буквально бежать от них в ужасе — не стоит этого делать. Несмотря на то, что это фракция нефти, минеральные масла, используемые в косметике, проходят высокие степени очистки. Минеральные масла разрешены к использованию в косметике на территории США, Великобритании и Европейского союза

Увы, но все еще многие производители косметики выступают против минеральных масел, говоря, что оно вредно для кожи, что, конечно же, не так. Минеральное мало хорошо тем, что практически не проникает в кожу, а остается на ее поверхности, создавая тонкую пленку, что помогает коже быть более увлажненной в течение дня. К счастью, слухи о том, что минеральные масла вызывают рак кожи, не были подтверждены. Согласно исследованиям, проведенным в 2012 году, минеральные масла высокоочищенных фракций не выказывают негативного влияния на человека, в том числе не вызывают образование и развитие раковых клеток. Так же неправда слухи про комедогенность минерального масла. Согласно исследованиям, проведенным в 2005 году доктором ДиНардо, косметика с содержанием до 30% минерального масла не вызывала ухудшение или вообще возникновение комедонов.

Парабены

Парабены — группа консервантов, которая включает в себя метилпарабен, этилпарабен, изобутилпарабен, изопропилпарабен и бензилпарабен, которые находятся на слуху начиная с 1980 года. Все началось еще в 1960 годах, когда данная группа соединений была только открыта, и ее использовали как консерванты в еде. Правда, это быстро закончилось — парабены придавали еде странный привкус. Новый взлет парабенов произошел в 1975 году, когда их начали использовать как консерванты в косметических средствах — эмульсиях, кремах, сыворотках и прочих.

В 2002 году произошло то, что собственно и вызвало такой интерес к парабенам. Было опубликовано исследование, которое якобы доказывало, что парабены вызывают рак груди. Связанно это с тем, что они (согласно исследованию) буквально «отключают» синтез некоторых эндокринов. Но исследование, проведенное в 2005 году, показало, что парабены не успевают задерживаться в организме на достаточное время, они буквально распадаются прежде чем попадают в кровь. Согласно мнению COLPA (Европейская косметическая ассоциация), парабены не представляют вреда для человека, поскольку не имеют никаких эффектов, влияющих на синтез гормонов.

Алюминий в дезодорантах

Многие наверняка видели дезодоранты на прилавках с припиской — 0% алюминия. Почему производители это пишут? Недавно в Великобритании были проведены исследования, якобы доказывающие, что алюминий в дезодорантах является причиной рака молочной железы. Связали это ученые с тем, что опухоли на молочной железе встречаются в районе подмышечной области, близко к области применения дезодоранта.

На самом деле, при проведении данного исследования была нарушена методика проведения — выборка составляла всего лишь 17 человек, что дает очень большую погрешность на то, что опухоли были вызваны чем-либо иным. Доктор Эксли, проводивший исследование, так же не смог доказать, что именно алюминий вызывает опухоль, а не опухоль притягивает к себе алюминий. Согласно позиции Национального Института Рака США и Центра рака молочной железы США, дезодоранты не вызывают рак или не являются причиной его развития.

Силиконы вредны для кожи

Начнем с того, что силиконы — это большая группа веществ. Самые популярные силиконы в косметике — диметикон, циклометикон, диметиконол, метикон, фенил триметикон. Самый популярный из них — диметикон. Он крайне инертен, термостоек, не имеет запаха и вкуса и не изменяет физиологические функции кожи. Силиконы, применяемые в косметологии, образуют пленку на поверхности кожи, задерживая влагу внутри, а, следовательно, помогая коже увлажнять саму себя — при этом кожа может дышать и не возникает эффекта компресса. Так же силиконы помогают средствам наподобие тональных заполнять мелкие неровности и разглаживать кожу, тем самым создавая идеальное покрытие и выравнивая рельеф, так же силиконовые масла обладают антиоксидантными свойствами, что позволяет использовать меньше антиоксидантов и сочетать различные ферменты в косметических средствах. Главное правило использования кремов с силиконами — тщательно очищать лицо после использования.

В бьюти-сфере мифы часто принимаются за правду, а чужие слова берутся как истина без дополнительного поиска действительных данных. Надеемся, данная статья помогла вам частично избавиться от предрассудков и посмотреть на ингредиенты косметики заново.

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