Гигантский кулич испекли в Нижнем Новгороде

Фото Александра ВоложанинаГигантский кулич испекли в Нижнем Новгороде

Сегодня в Сормовском парке состоялась необычная дегустация. Нижегородцев угощали гигантским куличом. На его приготовление ушло 200 кг муки, более 70 кг сахара и 300 яиц.