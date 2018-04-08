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Гигантский кулич испекли в Нижнем Новгороде
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Гигантский кулич испекли в Нижнем Новгороде
Нижегородская правда
1 час назад
Фото:
Нижегородская правда
Женский форум
Фото Александра ВоложанинаГигантский кулич испекли в Нижнем Новгороде
Сегодня в Сормовском парке состоялась необычная дегустация. Нижегородцев угощали гигантским куличом. На его приготовление ушло 200 кг муки, более 70 кг сахара и 300 яиц.
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