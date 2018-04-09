В Нижнем Новгороде на Пасху испекли 200-килограммовый кулич

Кулич весом более 200 килограммов испекли в Нижнем Новгороде на Пасху. Попробовать его могли все желающие на празднике, который прошел в Сормовском парке вчера, 8 апреля. Об этом корреспонденту ИА «В городе N» сообщили в компании «Сормовский хлеб».

Кондитеры колдовали над уникальным куличом три дня. Выпекать его начали в среду, а в субботу приступили к украшению. Как уточнили в компании, с каждым годом вес кулича увеличивается. Раньше мастера выпекали главный один из главных атрибутов пасхального стола массой 100 — 150 килограммов. В этом году накормить им смогли 2000 человек. По кусочку досталось каждому.

Накануне праздника кулич был освящен. Настоятель храма Рождества Христова отец Михаил приехал на хлебозавод, прочитал молитву и благословил работников на производство.

Гостей праздника также ждала масштабная концертная программа на сцене в Сормовском парке и всевозможные конкурсы.

Напомним, пасхальный хоровой собор пройдет в Нижнем Новгороде 13 апреля.