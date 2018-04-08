Подмена: «исконно русские» блюда, которые таковыми не являются

В русской кухне есть множество традиционных национальных блюд, которые считались исконно русскими. Однако эксперты узнали о происхождении некоторых из них, которые в действительности являются достоянием других государств.

Пельмени

Достоверно неизвестно, где конкретно зародилось упомянутое многонациональное блюдо, но практически все историки сходятся во мнении, что пельмени изобрели в Китае. Пельмени возникли на территории Сибири и Урала в XV веке, что якобы произошло при содействии народа коми или татаров, а такую популярность блюдо получило из-за неплохого вкуса, длительного хранения в замороженном виде и легкой транспортировке. Котлета по-киевски

Согласно заявлениям французских историков, «котлет де-воляй» вывезена с просторов Франции русскими поварами, которые были посланы императрицей Елизаветой I с целью обучения особенностям кулинарного дела. По окончании в 1812 войны мода на все французское прошла, а котлеты оказались переименованы, получив наименование «михайловские». Связывали это с тем, что они якобы созданы по рецепту повара ресторана, который находился недалеко от Михайловского дворца. В последующее время об этих котлетах не вспоминали, и лишь в 1947 повар из Киева снова сделал их популярными, дав известное сейчас название. Вологодское масло

Испокон веков русские делали масло путем взбивания сливок, но промышленника Верещагина привлек нормандский способ приготовления этого продукта, а именно — нагревание сливок. Впервые в России такое масло начали делать на заводах в Вологде, а по вкусу оно даже превзошло прототип, благодаря жирности молока и более яркому его вкусу. Полученное масло продавали под именем «Парижское», а за рубежом его знали как «Петербургское». Известное сейчас «Вологодское масло» получило свое наименование уже после революции. Водка

Некоторые источники уверяют, что рецепт изготовления водки принадлежит арабам, а другие указывают то, что впервые спирт удалось получить в XI-XII столетиях на территории Италии. Согласно третьей версии, рецепт водки широкую известность одновременно получил как на Западе, так и на Востоке, а в арабских странах он быстро забылся под воздействием Корана, который запрещает распитие алкоголя. Многие придерживаются мнения, что алхимики пытались изобрести философский камень и выделили из вина нечто, что, по их мнению, являлось его душой. Поэтому само название спирта схоже с латинским словом «spiritus», что означает «душа». Винегрет

Такое распространенное в России блюдо, как винегрет, нельзя считать исконно русским, поскольку его корни выходят из Скандинавии. Там его делали из смеси сельди, картофеля, лука, непременно добавляли свеклу и яблоки. Также блюдо не обходилось без соленых огурцов и предварительно отваренных яиц. Такая версия салата пользовалась спросом еще в первой половине XIX столетия, а само его наименование происходит от французского названия соуса. Состоит последний из растительного масла, определенного количества уксуса и горчицы. Именно им заправляли непосредственно винегрет. Горчица

На просторах Поволжья еще в далеком XVIII веке весьма стремительно распространялись немецкие колонисты, которым, согласно обещаниям царя, обещались льготы, освобождение от податей за то, что они облагораживают пустующие земли. Одним из городов колонистов являлась Сарепта, которая располагалась неподалеку от Цырицына, где обнаружилась дикая горчица. Немцы сразу стали скрещивать найденный вариант с белой горчицей, доставленной из Германии, а первые урожаи собирались в 1801 году. Порошок из горчицы имел некие преимущества, поэтому его стали активно продавать в ряде русских городов.]]>