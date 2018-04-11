Как легко подравнять свои волосы

Если вы хотите подравнять свои отросшие волосы, если они подстрижены слоями, или впервые хотите сделать подобную прическу, но вас не устраивают цены в салонах, вы можете воспользоваться следующими советами. Однажды приспособившись, вы легко сможете подравнивать себе волосы в любое время. Итак, как самостоятельно сделать стрижку. Сайт МедикФорум собрал советы. Сначала высушите волосы. Как следует их расчешите. После этого наклоните голову вниз и хорошо расчешите волосы уже с внутренней стороны. Таким образом, ваши волосы будут гладкими и без узелков. После этого решите, насколько вы бы хотели подравнять длину волос. Так как вы собираетесь делать стрижку на сухие волосы сразу можете прикинуть точную длину, что невозможно при стрижке на мокрые волосы. Определившись состригайте длину. Соберите все волосы в высокий конский хвост и крепко закрепите его как можно выше. Лучше всего это сделать, наклонив голову вниз. Закрепите волосы в хвост на самой макушке. Собрав высокий хвост, поднимите кончики волос, зажав их между двумя пальцами. Затем подравняйте волосы на ту длину, которую вы определили ранее. После того, как ваши короткие и длинные пряди сравнялись, результатом вашей стрижки станут аккуратные и ровные пряди. Распустите хвост и оцените результат вашей работы. Возможно, вам потребуется немного времени, чтобы приспособиться к технике стрижки и определению желаемой длины. Таким образом, вы сможете сами подравнять кончики волос. Ранее эксперты рассказали, как выпрямить сухие волосы.