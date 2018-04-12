Как накручивать волосы на мягкие бигуди?

Как известно, женщина — это самое загадочное в мире существо. Рыжеволосые женщины хотят стать блондинками, шатенки брюнетками, а блондинки — шатенками. Обладательницам ровных волос очень хочется их завить, а тем, у кого волосы вьются от рождения, непременно нужно их выровнять. Итак, сайт МедикФорум собрал советы, как в домашних условиях накрутить волосы на мягкие (резиновые) бигуди. Это очень безопасный и простой способ завивки волос. •непосредственно мягкие бигуди; •ваш персональный фен; •лак для волос; •расческа с тонким наконечником. •мусс или жидкость для укладки. Справедливо заметить, что такие «помощники» есть в арсенале у каждой женщины. Для завивки необходимо сделать следующее: 1. Вымойте волосы, используя бальзам для волос, промокните их полотенцем и тщательно расчешите. 2. Далее необходимо разделить волосы насколько слоев, закрепив их специальными заколками. 3. Теперь можно приступать к завивке. Для этого нужно отделить небольшую прядь волос, используя расческу с тонким наконечником. Помните о том, что начинать лучше с волос на затылке. Пряди должны быть одинаковыми по толщине и завитыми в одном направлении. 4. После того как вы отделите необходимую прядь, ее нужно хорошо расчесать и смочить пенкой для волос или муссом для укладки. И только после этого нужно накручивать, подготовленную вами прядь на бигуди. Делать это нужно в направлении от себя. 5. Аналогичным способом нужно накрутить все оставшиеся, отделяя все заколотые части волос. Не нужно слишком затягивать волосы, от этого у вас сильно будет болеть голова, а волосы травмируются и могут стать секущимися или ломкими. Используйте только проверенные и качественные средства для укладки волос! От этого может зависеть не только качество вашей укладки, а и здоровье ваших волос. Ранее эксперты рассказали о простых идеальных укладках.