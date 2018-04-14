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Как питаться, чтобы волосы были сильными и красивыми
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Как питаться, чтобы волосы были сильными и красивыми 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Только шампунь и кондиционер не смогут сохранить волосы в хорошем состоянии, если мы не забываем заботиться о волосах изнутри. Наша диета должна содержать продукты, которые обеспечат наш организм, включая волосы необходимыми питательными веществами. Поэтому, если вы хотите иметь действительно красивые и здоровые волосы, позаботьтесь о правильной диете. Начните сегодня. Нечего ждать. Волосы красиво и ярко украшают вас. Вот несколько советов от сайта МедикФорум. Добавляйте много фруктов в рацион. Выбирайте различные виды ягод (клубника, малина, голубика), цитрусовые (апельсины, мандарины, лимоны, грейпфруты). Добавьте дыни и виноград. Попытайтесь сделать фрукты в диете перемешанными, не едим один и тот же. Вы также можете продержать изюм в течение 30 минут в теплой воде и съесть его для лучшего состояния. Бобовые, такие как фасоль или чечевица, должны быть очень важным компонентом нашего рациона. Они содержат цинк, железо и биотин, что очень важно для здоровых волос. Отсутствие правильного количества биотина приводит к ломким волосам. Бразильские орехи являются одним из лучших источников селена, очень важным для кожи головы. В свою очередь, грецкие орехи содержат линоленовую кислоту и омега-3-кислоту, которые в значительной степени поддерживают состояние волос. Они являются отличным источником цинка, отсутствие которого проявляется в выпадении волос. Ранее эксперты рассказали, как ухаживать за волосами зимой.
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