Как правильно организовать разгрузочный день

Сегодня в многочисленных женских журналах можно встретить информацию о том, насколько полезны разгрузочные дни. Но, несмотря на такой широкий доступ к информации, среди многих людей распространено мнение о том, что в такие дни необходимо голодать и употреблять только воду. Врачи рассказали сайту МедикФорум, что, безусловно, это неправильный подход, который вместо пользы несет только вред. Если вы еще не пробовали очищать свой организм подобным образом, но собираетесь это сделать, то необходимо обратить внимание на некоторые тонкости. Для начала следует отметить, что в разгрузочные дни не стоит употреблять рыбные и мясные продукты. О сладостях также лучше забыть. В напитках существуют свои ограничения. К примеру, кофе, ситро, а тем более разнообразные алкогольные напитки лучше всего отложить. Свои тонкости имеет и непосредственно режим питания., так как в такие дни основной упор делается не на слишком калорийную пищу, то стоит не ограничиваться пятью приемами. Лучше всего употреблять то или иное блюдо не каждые три часа. Теперь необходимо заметить, что лучше всего подходит для таких дней. Итак, наилучшими вариантами считаются разнообразные овощные салаты. Причем, в качестве заправки лучше всего использовать оливковое масло. Допускается также употребление фруктовых салатов. Правда, если сейчас не сезон клубники, но данный компонент является основным в блюде, то стоит подыскать альтернативную замену. Что касается заправки к фруктовым салатам, то наилучшим вариантом является либо не слишком жирная сметана, либо натуральный йогурт (желательно, изготовленный самостоятельно). Можно также запекать овощи или же готовить их в пароварке. Крайне необходимо в подобные дни полностью исключить из своего рациона сахар. Найдите ему альтернативу. Например, такую как мед. Что касается напитков, то наилучшими вполне обосновано считаются травяные чаи, а также компоты. Разгрузочные дни помогают наладить здоровье. Но, чрезмерное увлечение ими ведет к крайне негативным последствиям. Именно поэтому стоит устраивать себе подобный, если можно так выразиться, щадящий режим не чаще чем раз в две недели. Кстати, если у вас есть определенные хронические заболевания, то стоит скорректировать меню таким образом, чтобы не произошло их обострение. Ранее эксперты рассказали, как построить разгрузочный день на овощах.