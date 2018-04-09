Как правильно ухаживать за волосами

Согласно статистике, каждая женщина уделяет уходу за волосами до полутора часов в день. И это ничуть не удивляет, ведь красивые, а самое главное — здоровые волосы магическим образом преображают внешность их обладательницы. Существует множество различных средств и методик, с помощью которых скромная стрижка из слабых и тусклых волос превращается в шикарную пышную прическу, отливающую здоровым блеском. Эксперты рассказали сайту МедикФорум, что при выборе подходящих косметических или профилактических средств нужно учитывать индивидуальные особенности — длину и толщину волоса, эластичность, прочность, жесткость и форму. Не стоит также применять «все и сразу», не убедившись окончательно, что предыдущее средство не помогло: результат вряд ли появится на следующий день, нужно будет продолжать курс несколько дней или даже недель. Вот несколько простых, но очень важных рекомендаций, которые помогут вашим волосам оставаться прекрасными. Горячая вода пересушивает волосы и заставляет сальные железы на голове работать интенсивнее. Мойте голову прохладной водой, это снизит активность сальных желез и придаст волосам блеск. Для оздоровления волос полезно хотя бы раз в месяц вместо обычного шампуня использовать смеси, приготовленные из натуральных продуктов — их легко сделать из самых простых ингредиентов, которые найдутся у любой хозяйки. Сушка. Всегда бережно высушивайте свои волосы, не растирайте их полотенцем, а просто мягко обсушите, начиная с корней. Одно резкое движение — и распаренная после мытья головы волосяная луковичка не выдержит натяжения. Сушить волосы феном желательно не дольше 5 минут за один прием, затем нужно дать немного остыть волосам и повторить процедуру при необходимости. Также старайтесь не ставить температуру сушки на максимум — лучше высушить волосы за несколько приемов с меньшей температурой. Самомассаж головы — пожалуй, самое простое и эффективное средство для укрепления корней волос. Ежедневно проделывайте эту процедуру хотя бы по 10 минут. Для питания волос используйте различные маски. Предпочтение лучше отдавать, опять же, маскам из натуральных ингредиентов. Маски для роста волос — прекрасный способ предать волосам не только длину, но еще блеск и здоровый вид. Многие представительницы женского пола, к сожалению, не могут похвастаться длинными и красивыми волосами, не смотря на то, что постоянно ухаживают за ними, ходят в различные салоны красоты и т.д. так в чем же таится проблема на самом деле? На состояние волос влияют не только внешние факторы, но и внутренние: различные диеты, неправильное питание, нехватка витаминов в организме, все это сказывается на волосах. Поэтому прежде чем покупать рекламируемые дорогостоящие шампуни и бальзамы, нужно обратить внимание на то чем вы питаетесь и какой образ жизни ведете. Но если все-таки вы ведете здоровый образ жизни, а проблема с волосами так и существует, то можно воспользоваться маской для волос. Существует несколько видов масок, самыми распространенными считаются маски для роста волос, ведь многие представительницы прекрасного пола просто мечтают о длинных волосах. Итак, переходим к маскам. Найти маску для волос не проблема, они продаются как в аптеках, так и в магазинах. Для тех, кто не доверяет покупным средствам, существует несколько способов масок в домашних условиях. Например, горчичная маска очень хорошо способствует как росту волос, так и укреплению волосяной луковицы. Две столовые ложки сухой горчицы нужно смешать с яичным желтком, затем смесь разбавить теплой водой и тщательно перемешать, нанести маску на волосы и держать примерно час. Процедуру желательно проводить ежедневно. Можно также сделать маску из меда и репейного масла. Одну столовую ложку меда смешать со столовой ложкой репейного масла. Полученную смесь рекомендуется держать на волосах не менее 30 минут. Процедуру достаточно проводить 2-3 раза в неделю. Маски для роста волос не разочаруют вас, главное соблюдать все правила и хорошо ухаживать за волосами. Попробуйте следовать этим простым советам по уходу за волосами — и результат не заставит себя долго ждать! Ранее эксперты рассказали, как лучше ухаживать за кудрявыми волосами.