Как правильно выбрать контактные линзы

К сожалению, обладателями хорошего зрения являются не все. И очки тоже не все хотят носить. Неудивительно, что немалый процент людей выбирают контактные линзы, как замену очкам. У линз имеется масса преимуществ. Они позволяют получить стопроцентное зрение, так как облегают роговицу глаза максимально. Кроме того, линзы позволяют хорошо видеть и боковым зрением. Кроме того, они не мокнут под дождем и не разбиваются во время неловких движений. Сегодня на рынке представлен широкий ассортимент контактных линз. Они классифицируются по сроку ношения, а также могут быть цветными и обыкновенными. Но как же правильно выбрать контактные линзы? Сайт МедикФорум собрал советы по выбору. В первую очередь необходимо обратиться к офтальмологу. Он проводит диагностику, определяя состояние роговицы и остроту зрения. На данном этапе можно также выявить те или иные противопоказания и в соответствии с ними подбирать линзы. Кроме того, врач помогает подобрать капли для глаз, помогающие привыкнуть к ношению линз. Далее уже следует определиться с типом линз, который необходим. Все зависит от того как часто и в какое время суток они будут использоваться. Ведь чем более короткий срок службы у линзы, тем она дороже. Но не стоит забывать, что при этом носить ее гораздо приятнее для глаза. Соответственно, если планируется пользоваться линзами не каждый день, а например, только на выходных, можно не поскупиться и приобрести линзы-однодневки. Существуют также линзы, которые способны увлажнять глаз. Они отлично походят для людей, ведущих ночной образ жизни. Ранее эксперты рассказали, что контактные линзы могут заменить в будущем телевидение.