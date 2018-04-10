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Как сделать волосы красивыми?
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Как сделать волосы красивыми? 

МедикФорум 31 минуту назад
Фото: МедикФорум
Сила времени никого не щадит. Это касается и волос. Красота и блеск куда-то пропадают, волосы начинают выпадать и сечься. Однако правильно ухаживая за волосами, вы без труда сможете вернуть им былую красоту и блеск. Итак, вот несколько советов от сайта МедикФорум. Для начала подберите правильную расчёску. Щётка для волос обязательно должна иметь натуральную щетину, крошечные чешуйки которой отлично очистят ваши волосы и придадут им естественный и здоровый блеск. Однако необходимо ещё и правильно расчёсывать волосы. 1. Расчесывать волосы надо плавно от самых корней до кончиков, не прерывая движения. Волосяные луковицы вырабатывают специальное вещество, которое защищает волосы, а этот способ расчесывания вещество равномерно распределяет по волосам. 2. Ни в коем случае не расчёсывайте недосушенные волосы — от этого они сильно натягиваются и повреждаются. Необходимо выдержать несколько часов. В течение этого времени фолликулы успеют произвести нужное количество смазки. 3. Спутанные волосы для начала лучше расчесать гребнем, а затем щёткой. Натуральная щетина отлично убирает с волос пылинки, лак или другое средство, которое делает волосы потускневшими и ломкими. Часто можно услышать, что если регулярно стричь волосы, то это сделает их здоровыми. Однако это всего лишь миф — ваши волосы станут короче, вы ничего больше не получите. А вот генетика и строение корней напрямую влияют на длину и густоту ваших волос. Сами по себе волосы не бывают здоровыми, так как в них нет жизни. За красивый внешний вид волос отвечают волосяные фолликулы — вот за ними и следует ухаживать. Для этого регулярно необходимо делать массаж волосяного покрова с втиранием питательных масел. И не забывайте про ежедневный приём витаминных комплексов! Ранее эксперты рассказали, как сделать волосы более густыми и красивыми.
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