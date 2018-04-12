Укладка длинных волос

C древних времен люди придавали красоте волос большое значение. Длинные, здоровые, они отражали свет, благородную и трудолюбивую натуру человека. Девушками с длинными волосами — символ женской красоты, отражение хозяйственности и творческих качеств. Кроме того, девушки с красивыми длинными волосами привлекают большинство мужчин. Парикмахеры рассказали сайту МедикФорум, что длинные волосы требуют повышенного внимания к себе. В таком случае не достаточно будет иметь под рукой расческу. Прически из длинных волос создаются при помощи различных приспособлений. Именно тогда уход за волосами станет не только полезным, но и доставит их обладательнице множество положительных эмоций. Укладки из длинных волос могут быть весьма разнообразными. Это создается за счет того, что длинные волосы — открытое поле для полета фантазии. В то же время прически получаются непохожими друг на друга. Стоит отметить, что существуют классические варианты для создания причесок из длинных волос. Модной укладкой длинных волос навсегда останется гладкая укладка. Такого эффекта можно достигнуть при применении специального средства, которое наносится на влажные волосы от корней до кончиков, делая волосы особенно гладкими. После этого вытяните волосы утюжком, начиная с затылочной части. Чтобы ваши волосы блестели, необходимо использовать сыворотку, предназначенную для укладки. Закрепить созданную вами гладкую прическу можно с помощью лака для волос. Если вы выходите на улицу в ветреную погоду, не спешите расстраиваться. Скорее всего, ваша гладкая укладка будет немного взъерошена, но это не испортит вашего внешнего вида. Ведь стилист-ветер создаст вам новый образ. Ваши прямые локоны станут небрежными, что придаст вам загадку. Вы также можете обойтись собственными силами, посушив длинные волосы феном без использования расчески. А завершить образ можно, придав ему нотки естественности, нанеся на волосы мусс или гель в минимальном количестве. А при создании прически «Конский хвост» нам сразу вспоминается аналог из животного мира. Но эта прическа по-прежнему пользуется огромной популярностью среди обладательниц длинных волос. Классической укладкой прямых волос можно назвать создание прямых волос. Но каждая девушка стремится выделиться из толпы, создавая на своей голове что-то особенное. Так появилась идея создания локонов. Они не только будут хорошо смотреться на длинных волосах, но и радовать взгляд окружающих. Волны на голове создаются при помощи горизонтальных и вертикальных бигуди, папильоток, а также плойки. Такие прически создаются с помощью спиралей, на которые накручивается локон, лака для волос, способствующего закреплению волны, и фена, который сушит волны волос. Не стоит забывать о том, что приборы для укладки волос оказывают не очень благоприятное воздействие на волосы. Если вы все-таки хотите создать прическу в виде локонов, но не хотите подвергать опасности свои волосы, заплетите их в косы, видов которых существует огромное множество. Также вы можете поэкспериментировать со своими волосами, сделав на голове дреды. В современном мире нельзя обойтись без специальных устройств и техники. Это касается не только приспособлений для решения сложных задач, но и таких необходимых для создания стильной укладки. При использовании фена с насадкой-диффузором вы можете создать себе неотразимую укладку. С помощью плойки вы создадите волнообразные локоны, которые продержатся в течение нескольких дней. Если вдруг вам надоест легкомысленная кудрявость, и вы захотите превратиться в серьезную даму, воспользуйтесь утюжком и просто выпрямите локоны. А для создания узорчатых рисунков на волосах вам стоит обратить внимание на насадки для утюжков, так называемые вафельницы. Когда желаемая вами прическа готова, стоит позаботиться о ее укреплении. Тут на помощь придут средства для поддержания вида прически, которые могут иметь разное направление и состав. Воздушность муссов и пенок поможет обладательнице длинных волос придать волосам объем, если она воспользуется ими до сушки феном, нанеся их на влажные корни. Для питания волос воспользуйтесь лосьоном, который укрепит волосы, а также защитит их от неблагоприятного воздействия фена и утюжка. Кроме того, с таким средством ваши волосы сохранят упругость, а прическа продержится долгое время. Также с этим помогут справиться гель и лак для волос, который, помимо основной функции, выполняет еще и функцию придания волосам блеска. Все вышесказанное лишний раз подтверждает то, что длинные волосы не создают проблем. Они помогают развивать фантазию, сооружая шедевры на голове. На помощь фантазии всегда готовы прийти специальные приборы, средства для укладки. Вооружившись всем необходимым, начинайте творить и создавать шедевры! Ранее эксперты рассказали об укладке волнистых волос.