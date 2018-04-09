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Названы 3 лучших продукта для щитовидной железы
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Названы 3 лучших продукта для щитовидной железы 

МедикФорум 54 минуты назад
Фото: МедикФорум
Регулярное употребление этих продуктов помогает избежать симптомов, связанных с развитием болезни Хашимото. Известное также как аутоимунный тиреоидит, это заболевание относится к тяжелым и плохо поддающимся лечению, — оно поражает щитовидную железу и затрагивает всю иммунную систему, вмешиваясь в ее работу и заставляя действовать во вред человеку. Лидером «продуктовой тройки», предложенной учеными для поддержания здоровья щитовидной железы, стал тунец, пишет «ВладТайм». По словам специалистов, тунец, главным образом, предпочтителен для щитовидки как источник витамина D, который также часто называют «главным витамином жизни». Витамин D имеет важное значение для главных в плане жизнеобеспечения физиологических процессов в организме, он необходим для полноценного усвоения многих питательных веществ. Сто граммов тунца могут дать суточную норму витамина D, отметили ученые. Также для здоровых функций щитовидной железы крайне важно употреблять орехи. Специалисты считают, что бразильский орех в этом плане подходит для организма лучше всего. Дневная норма продукта — это всего два ореха! «Его употребление обеспечивает организм полезными минералами, в том числе селеном, который максимально благоприятно влияет на гормональный фон», — объяснили свой выбор ученые. Третье место на продуктовом «пьедестале призеров» досталось белой фасоли. Этот вид бобовых богат железом, что оказывает в высокой степени положительное влияние на щитовидную железу, констатировали исследователи. Ее употребление помогает снизить уровень стресса, при этом способствуя и процессу похудения, а также регулирования уровня сахара в крови. Ранее МедикФорум писал о том, какие продукты, помимо молока, медики советуют употреблять в пищу как источники важнейшего для поддержания здоровья минерала кальция. (ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ)
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