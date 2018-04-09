Диетологи рассказали о вреде овсянки на завтрак

Диетологи выяснили, что овсяная каша — на самое подходящее для завтрака блюдо. Связано это с тем, что овсянка содержит большое количество фитиновых кислот, которые способны тормозить процесс пробуждения. Кроме того, кислоты могут привести к проблемам с костями и суставами за счет влияния на пищеварительную систему, они также не дают кишечнику нормально всасывать кальций, содержащийся в пище.