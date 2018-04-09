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Диетологи рассказали о вреде овсянки на завтрак
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Диетологи рассказали о вреде овсянки на завтрак 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Диетологи выяснили, что овсяная каша — на самое подходящее для завтрака блюдо. Связано это с тем, что овсянка содержит большое количество фитиновых кислот, которые способны тормозить процесс пробуждения. Кроме того, кислоты могут привести к проблемам с костями и суставами за счет влияния на пищеварительную систему, они также не дают кишечнику нормально всасывать кальций, содержащийся в пище.
Диетологи не призывают полностью отказываться от овсяной каши, которая является богатым источником клетчатки. Однако на завтрак овсянку необходимо время от времени заменять яйцами и куриным мясом, кукурузной, пшенной или гречневой кашей, пишут «Новые известия».
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