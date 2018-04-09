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Продукт недели: ягоды годжи
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Продукт недели: ягоды годжи 

Passion.ru 25 минут назад
Фото: Passion.ru
5 интересных фактов Ягоды годжи — это брендовое наименование. Растение известно и под другими названиями: волчья ягода, бульдургун, тибетский барбарис, годжи, лиций. Ягоды являются плодами кустарника дерезы обыкновенной и очень полезны людям с гипертонией. Плоды улучшают настроение. Помогают при болезненных менструациях, а также богаты аскорбиновой, гамма-аминомасляной и никотиновой кислотами, витаминами А, В1, В2, полисахаридами, белками, аминокислотами. Тибетский барбарис полезен и для мужчин. Ягоды помогают при таких проблемах, как эректильная дисфункция, снижение либидо, преждевременная эякуляция. Листья дерезы (и спелые, и сушеные) помогают при лечении заболеваний сердечно-сосудистой и нервной систем, нормализации работы почек. Овсяная каша с ягодами Вам понадобится: овсяные хлопья — 1 стакан вода — 1 стакан молоко — 2 стакана масло сливочное — 30 г соль, сахар, молотая паприка — по вкусу ягоды годжи сушеные — 2 ст. ложки Приготовление: Замочить ягоды в горячей воде. В кастрюлю всыпать овсянку и налить воды. Поставить на плиту и дать закипеть. Вылить ягоды вместе с водой и снова дать закипеть и добавить молоко. Когда каша закипит, уменьшить огонь и добавить соль, сахар и паприку по вкусу. Дать каше повариться еще 10 минут, положить масло и накрыть плотно крышкой. После того, как каша настоится 10-15 минут, можно подавать к столу. Фото: shutterstock.com
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