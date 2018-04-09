Ещё
Найти и обезвредить: распознай у себя непереносимость лактозы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Найти и обезвредить: распознай у себя непереносимость лактозы 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
Лактоза и лактаза — что это вообще такое? Лактоза, или «молочный сахар» (а все мы знаем, что сахар — это не всегда хорошо), представляет собой углевод, содержащийся преимущественно в молоке. Главная проблема в том, что он не может расщепляться самостоятельно, поэтому ему необходим помощник — фермент лактаза. Ее активность снижается с возрастом и может привести к непереносимости лактозы и невозможности употреблять молочные продукты. Люди с непереносимостью вообще не могут пить молоко? Большинство взрослых имеют ту или иную степень снижения активности лактазы. При незначительном снижении человек чувствует себя неплохо, к врачам не обращается и не обследуется. Однако уже на этом этапе его может беспокоить вздутие и урчание живота и другие проблемы с пищеварением при употреблении молока и молочных продуктов в значительном количестве. Лишь при снижении активности фермента более чем в два раза развиваются яркие симптомы непереносимости лактозы: вздутие живота, снижение массы тела, тошнота, дефицит витаминов, макро— и микроэлементов. Это не самые приятные симптомы ты точно заметишь и просто не сможешь оставить без должного внимания. Поскольку активность лактазы у всех разная, не стоит совсем отказываться от молочных продуктов. Большинство людей неплохо переносят продукты из молока, содержащие мало молочного сахара, например сыр или творог. Несколько хуже могут переноситься кисломолочные продукты: кефир, ряженка и йогурт. А вот употребление цельного молока обычно вызывает развитие перечисленных ранее симптомов, поэтому от него следует отказаться совсем. Как понять, есть ли у меня непереносимость лактозы? Точный диагноз может поставить лишь врач. В ряде случаев это состояние является следствием других заболеваний кишечника. К примеру, исследование гена LCT на наличие мутаций тоже позволит предсказать развитие непереносимости лактозы. Самую элементарную диагностику можно провести и без применения специальных тестов: просто исключи из своего меню молочные продукты на две недели и следи за своим самочувствием и состоянием волос и кожи. Если почувствуешь улучшение, то это повод задуматься о наличии непереносимости молочных продуктов и визите к гастроэнтерологу. Даже если ты оказалась в числе тех, у кого есть ярко выраженные симптомы непереносимости лактозы, — это не беда, ведь соблюдение диеты способствует исчезновению неприятных симптомов, и после восстановления дефицита витаминов и микроэлементов специальными поливитаминными комплексами восстанавливается и нормальная структура волос, ногтей и кожи. Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, ВКонтакте, Instagram и Telegram! Текст: Дарья Солодовникова Фото: Shutterstock/VOSTOK,
WMJ.ru: последние новости
С бала — на диету: британка ужаснулась своим фото с чужой свадьбы и похудела на 45 кг за 1,5 года Несломленные: звезды, борющиеся с неизлечимыми заболеваниями Записки миллиардера: как хорошо быть многоженцем
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какой эффект виагра оказывает на женский организм4
Муж Меньшовой впервые рассказал об их расставании15
Что делать с несъеденными яйцами и куличом12
Кафельниковой советуют скрыть соски и накачать зад152
Хилькевич вернулась в ЦУМ после скандала с сумкой53
Видео
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
01:00
Поклонники нашли у Волочковой признаки алкоголизма
Звёзды
00:45
Катчер откровенно рассказал о разводе с Деми Мур
Звёзды
00:58
Хилькевич вернулась в ЦУМ после скандала с сумкой
Звёзды
01:04
Внешний вид Барановской поразил поклонников
Звёзды
02:07
Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин
Звёзды
00:36
Роспотребнадзор: как выбрать продукты к Пасхе
Еда
04:18
Фанаты спрашивают у Собчак, где ее живот
Звёзды
00:18
Кафельниковой советуют скрыть соски и накачать зад
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение