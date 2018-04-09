В Тимирязевке разработали оригинальный контейнер для выращивания зелени

В Тимирязевке отмечают, что «грядки на подоконниках» пользуются огромной популярностью в нашей стране. Однако зелень, выращенная в горшках, ящиках, лотках или использованной упаковке, не может похвастаться высокими вкусовыми качествами. Оставляет желать лучшего и урожайность комнатных «огородов». Связано это, прежде всего, с проблемами поддержания необходимой влажности и температуры почвы.

Решить эту проблему ученые предлагают с помощью оригинального инновационного контейнера со специальным почвогрунтом, содержащим все необходимые для роста зелени вещества. Проректор университета Сергей Белопухов утверждает, что в таких контейнерах можно круглый год выращивать петрушку, укроп, сельдерей, салат и пр. растения. Причем, их вкус не отличается от зелени, выращенной в открытом грунте или стационарной теплице. Изобретение уже запатентовано и разработчики надеются, что их контейнер будет востребован не только среди домохозяек, но и в больницах, детских учреждениях и пр.