8 быстрых закусок, которые можно приготовить из пасхальных яиц

После празднования Пасхи часто остаются неиспользованные яйца, которые так и не съели. Но не спешите выбрасывать их: мы собрали подборку вкусных и небанальных рецептов с использованием яиц. Экспериментируйте!

Яйца — 8 шт.

Авокадо — 1 шт.

Майонез — 150 г Лимонный сок — 2 ч.л.

Соль — ½ ч.л.

Молотый черный перец — ½ ч.л.

Зелень петрушки — пару веточек

Нарезать пополам вареные яйца и вынуть из них желтки.

В отдельной посуде пюрировать желтки с авокадо.

Добавить к пюре из авокадо и желтков майонез, лимонный сок, соль и черный перец.

Довести смесь до однородной консистенции.

Наполнить яичные белки смесью и перед подачей посыпать зеленью.

Яйца — 8 шт.

Сухая горчица — 2 ч.л.

Майонез — 100 г Уксус — 1 ст.л.

Паприка — 1 ч.л.

Молотый черный перец — ½ ч.л.

Соль — по вкусу

Петрушка — пару веточек

Сваренные яйца очистить и разрезать пополам.

Удалить желтки и в отдельной посуде размять их до однородного состояния.

Добавить в желтки горчицу, майонез, уксус, соль и черный перец.

Тщательно перемешать смесь и выложить ее в подготовленные белки.

Перед подачей на стол закуску посыпать зеленью петрушки.

Яйца — 8шт.

Креветки — 100 г Крабовые палочки — 100 г Майонез — 100 г Сухая горчица — ½ ч.л.

Паприка — ½ ч.л.

Бекон — 50 г Зелень петрушки — пару веточек

Лук — 0,5 шт.

Соль — по вкусу

Разрезать пополам вареные яйца и вытащить из них желтки.

Раздавить желтки в отдельной посуде и добавить в них майонез, молотую горчицу, паприку и соль.

Мелко нарезать лук и добавить в смесь из яичных желтков, майонеза и специй.

Мелко нарубить креветки и крабовые палочки и смешать их с остальными продуктами.

Нарезать мелкими кусочками бекон и немного поджарить его на сковороде.

В нарезанные пополам яичные белки аккуратно вложить начинку.

Посыпать яйца беконом и мелко нарубленной зеленью петрушки.

Яйца — 8шт.

Мед — 2 ст.л.

Дижонская горчица — 40 г Молотый черный перец — ½ ч.л.

Соль — по вкусу

Майонез — 100 г Лук — 0,5 шт.

Вареные яйца разрезать напополам и удалить из них желтки.

В отдельной посуде размельчить яичные желтки до однородной массы.

Добавить в желтки мед, горчицу, майонез и специи.

Мело нарезать лук и добавить его в тарелку с пюрированной смесью.

Наполнить ячные белки консистенцией, сверху посыпать молотым перцем и разложить в тарелку.

Яйца — 8 шт.

Лук — 1 шт.

Плавленый сыр —50 г Молотый черный перец — ½ ч.л.

Соль — по вкусу

Зелень петрушки или укропа — несколько веточек.

Паприка — для украшения

Предварительно сваренные яйца разрезать пополам.

Отделить от белков желтки и поместить их в отдельную посуду.

Размельчить желтки до однородной текстуры.

На мелкой терке натереть плавленый сыр и смешать его с желтками.

Нашинковать лук и добавить его вместе со специями в тарелку с желтками и сыром.

С помощью кондитерского мешка выложить в белки смесь.

Перед подачей украсить закуску на свое усмотрение мелко нарубленной зеленью или паприкой.

Яйца — 8 шт.

Ветчина — 100 г Майонез — 100 г Сухая горчица — 2 ч.л.

Уксус — 1 ч.л.

Лук — 20 г Соль — по вкусу

Специи — по вкусу

Зеленый лук — парочку перьев

Вареные яйца разделить на половины и отделить от желтков.

В миску поместить желтки и раздавить их вилкой.

Нарезать мелкими кубиками ветчину и лук.

Добавить в посуду с измельченными желтками ветчину, горчицу, уксус, лук и майонез.

Приправить смесь специями и посолить.

Перед подачей на стол закуску украсить мелко нарубленным зеленым луком.

Яйца — 8 шт.

Тунец в масле — 150 г Йогурт — 80 г Дижонская горчица — ½ ч.л.

Черный молотый перец — ½ ч.л.

Соль — по вкусу

Зеленый лук — парочку перьев

Сваренные вкрутую яйца нарезать на половины и избавить от желтка.

В блендере измельчить желток до однородной массы.

В отдельной миске смешать измельченные желтки с йогуртом, тунцом и специями.

Посолить начинку и аккуратно разложить ее в белки с помощью кондитерского мешка.

Мелко нарубить зеленый лук и посыпать сверху на закуску.

Разложить блюдо в тарелку и подать на стол.

Яйца — 8 шт.

Майонез — 100 г Петрушка — 20 г Майоран — 10 г Молотый перец — ½ ч.л.

Оливки — 150 г Соль — по вкусу

Помидор черри — для украшения.

Разделить напополам вареные яйца и удалить из них желтки.

В отдельную миску поместить яичные желтки и размять их вилкой до однородного состояния.

Нарубить мелко петрушку и майоран.

Нарезать маленькими кусочками оливки, смешать их с травами и желтками.

Добавить в смесь майонез и соль, тщательно перемешать все ингредиенты.

В яичные белки разложить смесь.

Приготовленную закуску выложить в тарелку.

Отдельно нарезать мелкими кольцами помидоры черри и порубить веточки зелени.

Украсить закуску ломтиками помидор и зеленью.