8 быстрых закусок, которые можно приготовить из пасхальных яиц 

После празднования Пасхи часто остаются неиспользованные яйца, которые так и не съели. Но не спешите выбрасывать их: мы собрали подборку вкусных и небанальных рецептов с использованием яиц. Экспериментируйте!
Яйца — 8 шт.
Авокадо — 1 шт.
Майонез — 150 г Лимонный сок — 2 ч.л.
Соль — ½ ч.л.
Молотый черный перец — ½ ч.л.
Зелень петрушки — пару веточек
Нарезать пополам вареные яйца и вынуть из них желтки.
В отдельной посуде пюрировать желтки с авокадо.
Добавить к пюре из авокадо и желтков майонез, лимонный сок, соль и черный перец.
Довести смесь до однородной консистенции.
Наполнить яичные белки смесью и перед подачей посыпать зеленью.
Яйца — 8 шт.
Сухая горчица — 2 ч.л.
Майонез — 100 г Уксус — 1 ст.л.
Паприка — 1 ч.л.
Молотый черный перец — ½ ч.л.
Соль — по вкусу
Петрушка — пару веточек
Сваренные яйца очистить и разрезать пополам.
Удалить желтки и в отдельной посуде размять их до однородного состояния.
Добавить в желтки горчицу, майонез, уксус, соль и черный перец.
Тщательно перемешать смесь и выложить ее в подготовленные белки.
Перед подачей на стол закуску посыпать зеленью петрушки.
Яйца — 8шт.
Креветки — 100 г Крабовые палочки — 100 г Майонез — 100 г Сухая горчица — ½ ч.л.
Паприка — ½ ч.л.
Бекон — 50 г Зелень петрушки — пару веточек
Лук — 0,5 шт.
Соль — по вкусу
Разрезать пополам вареные яйца и вытащить из них желтки.
Раздавить желтки в отдельной посуде и добавить в них майонез, молотую горчицу, паприку и соль.
Мелко нарезать лук и добавить в смесь из яичных желтков, майонеза и специй.
Мелко нарубить креветки и крабовые палочки и смешать их с остальными продуктами.
Нарезать мелкими кусочками бекон и немного поджарить его на сковороде.
В нарезанные пополам яичные белки аккуратно вложить начинку.
Посыпать яйца беконом и мелко нарубленной зеленью петрушки.
Яйца — 8шт.
Мед — 2 ст.л.
Дижонская горчица — 40 г Молотый черный перец — ½ ч.л.
Соль — по вкусу
Майонез — 100 г Лук — 0,5 шт.
Вареные яйца разрезать напополам и удалить из них желтки.
В отдельной посуде размельчить яичные желтки до однородной массы.
Добавить в желтки мед, горчицу, майонез и специи.
Мело нарезать лук и добавить его в тарелку с пюрированной смесью.
Наполнить ячные белки консистенцией, сверху посыпать молотым перцем и разложить в тарелку.
Яйца — 8 шт.
Лук — 1 шт.
Плавленый сыр —50 г Молотый черный перец — ½ ч.л.
Соль — по вкусу
Зелень петрушки или укропа — несколько веточек.
Паприка — для украшения
Предварительно сваренные яйца разрезать пополам.
Отделить от белков желтки и поместить их в отдельную посуду.
Размельчить желтки до однородной текстуры.
На мелкой терке натереть плавленый сыр и смешать его с желтками.
Нашинковать лук и добавить его вместе со специями в тарелку с желтками и сыром.
С помощью кондитерского мешка выложить в белки смесь.
Перед подачей украсить закуску на свое усмотрение мелко нарубленной зеленью или паприкой.
Яйца — 8 шт.
Ветчина — 100 г Майонез — 100 г Сухая горчица — 2 ч.л.
Уксус — 1 ч.л.
Лук — 20 г Соль — по вкусу
Специи — по вкусу
Зеленый лук — парочку перьев
Вареные яйца разделить на половины и отделить от желтков.
В миску поместить желтки и раздавить их вилкой.
Нарезать мелкими кубиками ветчину и лук.
Добавить в посуду с измельченными желтками ветчину, горчицу, уксус, лук и майонез.
Приправить смесь специями и посолить.
Перед подачей на стол закуску украсить мелко нарубленным зеленым луком.
Яйца — 8 шт.
Тунец в масле — 150 г Йогурт — 80 г Дижонская горчица — ½ ч.л.
Черный молотый перец — ½ ч.л.
Соль — по вкусу
Зеленый лук — парочку перьев
Сваренные вкрутую яйца нарезать на половины и избавить от желтка.
В блендере измельчить желток до однородной массы.
В отдельной миске смешать измельченные желтки с йогуртом, тунцом и специями.
Посолить начинку и аккуратно разложить ее в белки с помощью кондитерского мешка.
Мелко нарубить зеленый лук и посыпать сверху на закуску.
Разложить блюдо в тарелку и подать на стол.
Яйца — 8 шт.
Майонез — 100 г Петрушка — 20 г Майоран — 10 г Молотый перец — ½ ч.л.
Оливки — 150 г Соль — по вкусу
Помидор черри — для украшения.
Разделить напополам вареные яйца и удалить из них желтки.
В отдельную миску поместить яичные желтки и размять их вилкой до однородного состояния.
Нарубить мелко петрушку и майоран.
Нарезать маленькими кусочками оливки, смешать их с травами и желтками.
Добавить в смесь майонез и соль, тщательно перемешать все ингредиенты.
В яичные белки разложить смесь.
Приготовленную закуску выложить в тарелку.
Отдельно нарезать мелкими кольцами помидоры черри и порубить веточки зелени.
Украсить закуску ломтиками помидор и зеленью.