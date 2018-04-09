Худейте со вкусом: меню на понедельник от Натальи Кузьмич

Тренер Наталья Кузьмич рассказала BeautyHack о том, как она добилась тела фитнес-модели с помощью самостоятельных домашних тренировок и поделилась полезным и вкусным меню на понедельник.

В недавнем прошлом я обычная домохозяйка, в настоящем — тренер девочек-домохозяек, «приунывших» после родов от самих себя и гнета быта. Толстой не была никогда, но, родив дочь в 29 лет, увидела, что качеству тела пришел конец. Тренируясь дома, потихоньку справилась сама с лишними 7 килограммами, убрала целлюлит и заметные «ушки» на попе, от которых не помогали ни массажи, ни скрабы, а к хирургу идти не хотелось. Из фигуры-груши сделала тело фитнес-модели за 6 месяцев! Помогли домашние тренировки по 1,5 часа вечером каждый день и на правильном питании.

Сегодня я сама тренирую других девушек-домохозяек, и немалую роль на пути к идеальной фигуре отвожу именно здоровому рациону. В моей команде работает профессиональный диетолог: следит за тем, чтобы меню было сбалансированным (но и реалистичным — для жизни, а не для страданий!), отвечает на возникающие вопросы, объясяет, как еда влияет на обмен веществ.

Почти все, кто начинает бороться с лишним весом, думают, что перейти на правильное питание — значит полностью отказаться от сладкого и мучного. В такой пище много сахара и крахмала — это быстрые углеводы. «Быстрые» — потому что наш организм получает из них заряд энергии почти сразу. Однако потратить его тоже нужно сразу — иначе неиспользованное «топливо» отложится до лучших времен в виде жировых запасов.

Но любовь к сладостям заложена в нас природой. Умение быстро и эффективно извлекать энергию из пищи требовалось нашим предкам миллионы лет: выживал тот, кто лучше кушал. Эволюция закрепляла в наших мозгах связку «сладкое — это хорошо». Конечно, нам сложно отказаться от десертов! Хорошая новость в том, что теперь это необязательно.

Наталья и ее команда гордятся тем, что их подопечные не голодают, девушки всегда едят вкусно и досыта и при этом худеют. Никто из членов семей этих девушек (мужья и дети) не страдает от правильного питания и не «помирает» от голода и однообразия на столе. И, главное, никому не нужно грустить без вкусненького! Чтобы показать, как такое возможно, делюсь примером здорового меню — каждый день буду публиковать особое меню.

Завтрак

Ленивые вареники с вишней

100 г творога 2 ст.л. овсяной муки 1 яйцо 100 г замороженной вишни 1 ч.л. меда

Смешать в блендере 100 г творога, 2 ст.л. овсяной муки, 1 яйцо. Слепить шарики, опустить их в кипящую воду и варить 2-3 минуты.

Соус: сварить 100 г замороженной вишни, поместив в воду, добавить 1 чайную ложку меда и довести до кипения.

Перекус

Торт творожно-ягодный (1 порция)

5 ст.л. овсянки 1 яйцо 1/2 банана 150 г мягкого творога Ваниль Фитпарад (сахарозаменитель) 1 ч.л. какао 1 ст.л. теплого молока 1 ч.л. меда

Выпекаем оладьи из овсянки: 5 ст.л. овсянки, яйцо и 1/2 банана смешиваем в блендере. Выпекаем без масла. Получается 3-5 штук.

Крем: смешиваем до однородной массы 150 г мягкого творога, ваниль, фитпарад (сахарозаменитель). Промазываем каждый оладушек, выкладываем ягоды (любые). Сверху поливаем шоколадом: 1 ч.л. какао, 1 ст.л. теплого молока, 1 ч.л. меда (все смешать).

Филе птицы с лапшой

150 г филе индейки или курицы тушим на сковороде, затем добавляем 1 ст.л. соуса терияки, 1 ч.л. меда, паприку, соль и кунжут — по вкусу. Тушим 15-20 минут. Отдельно варим 40 г гречневой лапши до готовности. В конце соединяем ингредиенты и сервируем с салатом из 150 г овощей с 2 ч.л. оливкового масла.

Полдник

Стакан кефира с отрубями

Рыбные котлетки с горошком

150 г рыбы 1 яйцо 1 ст.л. отрубей 1/2 луковицы 100 г замороженного горошка

150 г рыбы, 1 яйцо, 1 ст.л. отрубей, половинку луковицы — все пропустить через мясорубку, поперчить, посолить. Отдельно пропустить через мясорубку или блендер 100 г замороженного горошка с второй половиной лука.

Сформировать из фарша котлетки и поместить в центр начинку из горошка. Запечь в духовке или пожарить без масла на сковороде.