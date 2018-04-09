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Крем для торта: 3 отличных рецепта
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Крем для торта: 3 отличных рецепта 

The Challenger 2 часа назад
Фото: The Challenger
243 calories
Крем из кешью с лимоном
Веганский крем для торта с невероятным лимонным вкусом. Крем из кешью с лимоном СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 10 минут PT10M PT10M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 8 порций КАЛОРИЙНОСТЬ: 243 ккал
Ингредиенты
Кешью (сырые) 180 г Кокосовое молоко 120 мл Сироп 60 мл Масло (кокосовое) 60 мл Лимон (сок) 30 мл Лимон (цедра) щепотка
Предварительно замочите кешью в холодной воде на 6—8 часов.
Слейте воду и промойте орехи.
Смешайте в блендере на высокой скорости кешью с остальными ингредиентами до однородной массы. Крем готов!
60 calories
Крем из кокосовых сливок
Нежный полезный крем всего из двух ингредиентов. Крем из кокосовых сливок СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 5 минут PT5M PT5M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 6 порций КАЛОРИЙНОСТЬ: 60 ккал
Ингредиенты
Кокосовые сливки 400 мл Сахар (пудра) 80 г  Охладите в холодильнике кокосовые сливки.
Холодные сливки смешайте в блендере с сахарной пудрой.
Украшайте кремом десерт или торт сразу же.
310 calories
Крем-чиз  Классический домашний крем-чиз без вредных добавок и усилителей вкуса. Крем-чиз СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 30 минут PT30M PT30M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 8 порций КАЛОРИЙНОСТЬ: 310 ккал
Ингредиенты
Сыр (сливочный) 300 г Сахар (пудра) 300 г Масло (сливочное) ½ стакана
Достаньте масло заранее из холодильника, чтобы оно стало мягким.
Смешайте в миске мягкое масло со сливочным сыром и сахарной пудрой и хорошо перемешайте до однородной консистенции.
Украшайте крем-чизом десерт или торт сразу же.
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