Крем для торта: 3 отличных рецепта

243 calories

Крем из кешью с лимоном

Веганский крем для торта с невероятным лимонным вкусом. Крем из кешью с лимоном СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 10 минут PT10M PT10M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 8 порций КАЛОРИЙНОСТЬ: 243 ккал

Ингредиенты

Кешью (сырые) 180 г Кокосовое молоко 120 мл Сироп 60 мл Масло (кокосовое) 60 мл Лимон (сок) 30 мл Лимон (цедра) щепотка

Предварительно замочите кешью в холодной воде на 6—8 часов.

Слейте воду и промойте орехи.

Смешайте в блендере на высокой скорости кешью с остальными ингредиентами до однородной массы. Крем готов!

60 calories

Крем из кокосовых сливок

Нежный полезный крем всего из двух ингредиентов. Крем из кокосовых сливок СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 5 минут PT5M PT5M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 6 порций КАЛОРИЙНОСТЬ: 60 ккал

Ингредиенты

Кокосовые сливки 400 мл Сахар (пудра) 80 г Охладите в холодильнике кокосовые сливки.

Холодные сливки смешайте в блендере с сахарной пудрой.

Украшайте кремом десерт или торт сразу же.

310 calories

Крем-чиз Классический домашний крем-чиз без вредных добавок и усилителей вкуса. Крем-чиз СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 30 минут PT30M PT30M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 8 порций КАЛОРИЙНОСТЬ: 310 ккал

Ингредиенты

Сыр (сливочный) 300 г Сахар (пудра) 300 г Масло (сливочное) ½ стакана

Достаньте масло заранее из холодильника, чтобы оно стало мягким.

Смешайте в миске мягкое масло со сливочным сыром и сахарной пудрой и хорошо перемешайте до однородной консистенции.

Украшайте крем-чизом десерт или торт сразу же.

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