Специалисты перечислили полезные низкокалорийные продукты

Эксперты представили перечень овощей и фруктов, а также других полезных ингредиентов, которые помогут обрести идеальную фигуру и насытят организм витаминами и микроэлементами. Кроме низкокалорийных продуктов с высокой пищевой ценностью, существует полезная еда с «отрицательной калорийностью», когда организм тратит на усвоение пищи больше энергии, нежели получает. МедикФоруму стало известно из своих источников, в яблоках содержится всего 47 ккал/ 100 г, но они богаты витаминами А и С, положительно воздействующие на работу сердца. В одном абрикосе, помогающем избежать инфарктов и инсультов, имеется 12 ккал. В клубнике с 15 ккал/100 г есть витамин С, марганец и антиоксиданты. Грейпфрут с 48 ккал на 20% сжигает жиры. Энергетическая ценность листа спаржи 6 ккал, он включает витамины E, A, C, K и антиоксиданты. Со 100 г свеклы, богатой железом, в организм поступает 36 ккал. Овощ предотвращает развитие деменции, стабилизирует давление. Чеснок с 49 ккал/100 г способствует сжиганию калорий. Огурец выводит токсины, поддерживает здоровье сердца и глаз. Невероятным продуктом является капуста различных видов — кладезь витаминов и клетчатки: китайская, например, очень питательна, имеет «отрицательную калорийность»; брокколи с 33 ккал/100 грамм, насыщенная калием, витаминами C и К, снижает риск раковых заболеваний; цветная с 3 ккал на каждый цветок включает 77% необходимого взрослому человеку объема витамина C. Худеющим людям следует добавить в свой рацион больше зелени, благотворно воздействующей на организм. Укроп, например, помогает восстановить баланс женских гормонов. На переработку сельдерея организм потратит больше калорий, чем получит, а водяной кресс обогатит его витаминами К и А, укрепит иммунитет. Повышению общего тонуса и набору лишнего веса способствуют зеленые бобы, лук-порей, латук, лимоны, арбузы, малина. Употребление данных продуктов поможет худеть «вкусно и полезно».