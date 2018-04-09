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Эфирное масло миртового дерева
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Эфирное масло миртового дерева 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Миртовое дерево подарило человеку не только возможность любоваться его красотой, но и возможность применения отдельных его частей в качестве лечебного средства. Иными словами, мы говорим об эфирном масле гвоздики. Гвоздика — это всего лишь нераскрывшиеся бутоны на гвоздичном дереве. Эксперты рассказали сайту МедикФорум, что гвоздика на сегодняшний день является одной из наиболее широко используемых пряностей. Гвоздика делает вкус блюда богаче и глубже. Первыми гвоздику в качестве пряности начали применять повара Индии и Китая, откуда, собственно, пряность и попала в Европу, а затем и в Америку. Основное лечебное свойство масла гвоздики обеспечивается содержащимся в нем веществом, которое носит название «эвгенол». Именно благодаря эвгенолу, гвоздичное масло применяют в самых различных областях: стоматологии, парфюмерии и даже при изготовлении табачной продукции. Основные лечебные свойства масла гвоздики связаны с его заживляющим и тонизирующим эффектом. Например, при наружном применении масло гвоздики способствует быстрому заживлению мелких ссадин и ранок. Также гвоздичное масло улучшает процесс пищеварения, одновременно стимулируя аппетит. Кроме этого, масло гвоздики применяется как средство, нормализующее артериальное давление, и профилактическое и лечебное средство при различных инфекциях. Также это масло рекомендовано применять при растяжении мышц, устранении болевого эффекта и скорейшего заживления ран. Регулярное применение данного эфирного масла способно в несколько раз увеличить работоспособность и выносливость организма, а также улучшить память. В некоторых отдельных случаях масло гвоздики применяется как средство, снижающее и устраняющее зубную боль. Ранее эксперты рассказалио масле каяпутового дерева.
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