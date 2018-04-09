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Что нельзя есть перед сексом: 5 продуктов
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Что нельзя есть перед сексом: 5 продуктов 

The Challenger 2 часа назад
Фото: The Challenger
Алкоголь
Вопреки распространённому мнению, что вино и шампанское — главные «ингредиенты» романтического вечера, в любовных делах алкоголь вам точно не союзник. Да, вино может обмануть мозг и ненадолго сделать вас более уверенным и раскрепощённым в собственных глазах, но ключевое слово здесь «ненадолго». Алкоголь замедляет работу центральной нервной системы, а сахар, который в огромном количестве входит в его состав, быстро сделает вас вялым и сонным. Кроме того, давайте говорить честно — даже после нескольких бокалов спиртного можно наворотить такого, о чём уже завтра будет стыдно вспоминать. Стыдно вспоминать вам и, увы, больно и неприятно вашему близкому человеку. Оно вам надо? Фото: depositphotos.com  Попкорн из микроволновки
Планируете вечер в компании Netflix и попкорна? Окей, никаких вопросов. Но если вы и ваш партнёр рассчитываете на «продолжение», то от магазинного попкорна всё же лучше отказаться. В его составе есть перфторалкиловые кислоты — они снижают количество сперматозоидов у мужчин и негативно влияют на либидо у женщин. Фото: rd.com  Всё жареное и любой фастфуд
Согласитесь, мы все — хотя бы иногда — позволяем себе съесть что-нибудь «неправильное», что-нибудь жирное и жареное. И в этом нет ничего плохо. Точнее — в этом нет ничего плохого, если знать меру и не пускаться во все тяжкие. Тем не менее перед романтическим свиданием жареный картофель лучше не есть. Солёные продукты вызывают задержку жидкости в организме и метеоризм — не самые приятные ощущения перед сексом, не правда ли? Плюс жареные блюда могут стать «виновниками» упадка сил и обезвоживания. В общем, если вы хотели узнать, как звучит рецепт неудачи в постели, то вы его только что прочитали. Фото: img.sndimg.com  Сладкая газировка
Кола, так же как и другие напитки, в которых содержится много рафинированного сахара, — самый быстрый и самый верный способ «убить» влечение. Чем выше уровень сахара в крови, тем сильнее чувство тревоги и хуже настроение. В общем, расслабиться точно не удастся. И да, это касается всех продуктов и напитков с высоким содержанием сахара. Так что никаких конфет, тортов, соков и кукурузных хлопьев. Фото: stack.com  Бобовые
Нет, мы ничего не имеем против фасоли, нута и гороха. Наоборот — благодаря высокому содержанию клетчатки бобовые поддерживают слаженную работу желудочно-кишечного тракта, избавляют от холестерина и нормализуют уровень инсулина в крови. Однако перед сексом их лучше не есть — олигосахариды (углеводы, которые трудно переваривать) способствуют скоплению газов в толстой кишке. А это, согласитесь, не особо располагает к интимной близости и романтике. Фото: healthline.com Статьи по теме Как настроиться на то самое настроение (это мы о сексе): 5 способов Как чувствовать себя комфортно во время секса 7 способов улучшить свой сон, а заодно и сексуальную жизнь Почему надо больше заниматься сексом: 8 научных фактов
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