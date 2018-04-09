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Почему скручиваются листья рассады томатов?
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Почему скручиваются листья рассады томатов? 

7dach.ru 2 часа назад
Фото: 7dach.ru
Подскажите, что может быть с томатами? Cкручены верхние веточки, чуть подвявшие, нижние веточки отходят под прямым углом, листья некоторые напоминают лодочку, как бы вогнуты во внутрь. Не знаю, что делать…
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