Почему скручиваются листья рассады томатов?

Подскажите, что может быть с томатами? Cкручены верхние веточки, чуть подвявшие, нижние веточки отходят под прямым углом, листья некоторые напоминают лодочку, как бы вогнуты во внутрь. Не знаю, что делать…