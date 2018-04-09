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Мои секреты посадки моркови для ее защиты от морковной мухи
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Мои секреты посадки моркови для ее защиты от морковной мухи 

7dach.ru 2 часа назад
Фото: 7dach.ru
Сейчас начинается срок посадки моркови. И я хочу рассказать про один секрет, который помогает мне вырастить хороший урожай моркови. Этот секрет надо применять с момента посева семян. Как только я разложила по грядке семена, присыпала их рыхлым грунтом, я не бросаю грядку на произвол судьбы. Я ставлю низкие дуги и закрываю грядки самым тонким спанбондом в 17 единиц плотностью. Вначале это защищает семена от вбивания их вглубь дождями. А когда появляются всходы, укрытие спасает от морковной мухи. Я проверяла не единожды, укрытие грядок — это 100% эффективность от плохой всхожести и морковной мухи! Снимаю спанбонд я только тогда, когда ботва начинает упираться в крышу. Тогда уже морковная муха заканчивает лёт. Поливаю грядки прямо по спанбонду. Снимаю его только для прополки.
Расскажу еще два маленьких секрета:
Раздергивание привлекает морковную муху, поэтому лучше этого не делать. Сажаю дражированные семена или семена на ленте. Лишняя прополка портит мне настроение. Поэтому в междурядья моркови и по бокам грядки я плотно укладываю картонные коробки от яиц, оставляя на воле только морковные рядочки. Хороших всем урожаев!
P. S. точно так же я поступаю с грядками редиса, салата, укропа и капусты. Результат — чистая редиска, укроп на зелень без мошек, капуста без гусениц.
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