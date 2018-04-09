Сок, гречку, кукурузу и другие продукты можно купить во Владивостоке по сниженным ценам

Опубликованы адреса магазинов «Мельница». Продукты питания по сниженным ценам жители Владивостока могут приобрести в магазинах, которые участвуют в социальной программе «Город для людей». Среди них — 23 магазина «Мельница» ИП Бобыкина. Товар с минимальной наценкой обозначен специальными яркими ценниками. Ассортимент социальный в магазинах «Мельница», действующий до 15 апреля: молоко сгущённое 380 г 8,5% ГОСТ СССР — 34 руб. ; горошек зелёный «Green Ray» 425 г — 44 руб. ; кукуруза сладкая «Green Ray» 425 г — 44 руб. ; горошек зеленый «Золотая Долина» 425г — 32 руб. ; молоко сгущённое Рогачёв ГОСТ 380 г — 67 руб. ; молоко «Ясный луг» 1 л 2,5% — 46 руб. ; молоко «Ясный луг» 1 л. 3,2% — 48 руб. ; говядина тушеная «Салют» в/с ГОСТ 338 г — 58 руб. ; рис «Хорольский» 1 кг — 49 руб. ; мука «Алейские традиции» 2 кг — 42 руб. ; гречка 1 кг — 27 руб. ; макаронные изделия в ассортименте — 31 руб. ; сахар-песок 1 кг — 42 руб. ; подсолнечное масло «Аннинское» 0,9 л — 60 руб. ; сайра натуральная ЮМРФ 250 г — 52 руб. ; сайра с добавлением масла ЮМРФ 250 г — 53 руб. ; сок «Привет» в ассортименте 0,95 л — 43 руб. ; печенье «Зея» со вкусом молока 300 г — 26 руб. ; печенье «Зея» со вкусом сгущёнки 300 г — 26 руб. ; птичье молоко «Зея» 160 г — 59 руб. ; птичье молоко десертное «Зея» 160 г — 59 руб. ; говядина тушеная г. Абакан в/с 338 г — 84 руб. ; чай «Король джунглей» 500 г — 134 руб. Адресный список 23 магазинов «Мельница»: ул. Прапорщика Комарова, 32; ул. Пихтовая, 4а; ул. Нейбута, 67; ул. Магнитогорская, 11; ул. 4-я Круговая, 14а; ул. Калинина, 273; ул. Луговая, 22-26/223; проспект 100-летия Владивостока, 153а; ул. Фадеева, 4б; ул. Героев Хасана, 12; ул. Нейбута, 85б; проспект Острякова, 13; ул. Невельского, 4, стр. 2; ул. Днепровский переулок, 4а; ул. Карбышева, 11; ул. Иртышская, 17; Народный проспект, 9; ул. Некрасовская, 69; ул. Баляева, 48а; ул. Анны Щетининой, 9; ул. Зои Космодемьянской, 27; ул. Мичуринская, 5; ул. Сабанеева, 15в.