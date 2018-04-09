Стоматологи доказали влияние овощей на зубы

Врачи-стоматологи рассказали о том, что овощи могут оказывать негативное влияние на состояние зубов. Они провели тесты, которые доказали опасность влияния содержащихся в овощах витаминов на здоровье полости рта. Как удалось выяснить сайту МедикФорум, не все овощи одинаково полезны. Больше того, ошибочно полагать, что овощи несут только пользу организму, на самом деле, конечно, они также могут вредить, в том числе, и состоянию ротовой полости. Всписок «вредных» овощей медики внесли кабачки, цуккини, баклажаны, спаржу, патиссоны и болгарский перец. Именно эти продукты вне зависимости от особенностей организма человека оказывают не лучшее воздействие на ротовую полость. Однако не стоит полностью отказываться от употребления в пищу этих овощей. Только чрезмерное употребление этих продуктов приводит к серьезным проблемам с деснами и зубами, поскольку в этих овощах содержатся кислоты, которые их провоцируют. Стоматологи говорят о том, что людям с проблемами в полости рта стоит в первую очередь ограничить употребление этих овощей. А также важно после приема их в пищу полоскать рот, чтобы снизить негативное воздействие. Также избежать вредного влияния пищи на зубную эмаль и десны можно если чистить зубы. Особенно об этом не нужно забывать, если в меню были вышеперечисленные овощи. Это сможет значительно снизить негативное воздействие или даже свести его на нет. Ранее было доказано, что чай может лечить зубы.