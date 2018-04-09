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Названы идеальные источники кальция помимо молока
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Названы идеальные источники кальция помимо молока 

МедикФорум 56 минут назад
Фото: МедикФорум
По данным Роспотребнадзора, главными источниками кальция в рационе питания россиян являются молочные продукты питания. Но это еще не значит, что и молочная продукция употребляется в достаточном количестве. Согласно докладу Министерства здравоохранения РФ, в то время как каждый взрослый человек должен потреблять 325 кг молочных продуктов в год, среднестатистический россиянин употребляет только 266 кг. Норма потребления кисломолочных продуктов не достигается ни в одном федеральном округе, а меньше всего молочных продуктов люди употребляют в Сибирском федеральном округе. Все это чревато возникновением нехватки кальция — одного из главных для здоровья и внешности минерала. Кальций имеет большое значение для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы, функций мышц и нервных сигналов. Чтобы удовлетворить суточную потребность организма в кальции, нужно употреблять его в объеме1000 мг. По мнению экспертов, россиянам следует употреблять не менее 3 молочных продуктов в день, отдавая предпочтение не маслу, сметане и сливкам (излюбленные молочные изделия наших соотечественников), а творогу, брынзе, сырам, которые более полезны для здоровья. Медики подчеркивают: кальций содержится не только в молоке, он присутствует во многих других продуктах питания. Эксперты представили перечень доступных продуктов, из которых можно получить важный для здоровья минерал.
Зеленые листовые овощи;
Белая фасоль;
Консервированный лосось;
Сардины;
Инжир;
Миндаль;
Репа;
Семена кунжута;
Апельсины;
Морские водоросли;
Тофу;
Куриные яйца.
Важно помнить о том, что кальций хорошо усваивается только в присутствии витамина D, а его уровень в крови зависит от двигательной активности человека — при малой активности кальций из костей уходит. Кроме того, кальций может вымываться из организма из-за недостаточного количества белка и чрезмерного потребления насыщенного животного жира. Но и переизбыток кальция опасен — это чревато проблемами с сосудами, учащенным сердцебиением, болью в суставах, появлением судорог в конечностях. Ранее МедикФорум писал о том, какой способ продления жизни был выбран учеными как наиболее экономный. (ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ)
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