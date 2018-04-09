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Как в Швабии называют местную пасту и зачем это нужно знать
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Как в Швабии называют местную пасту и зачем это нужно знать 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Этой статьей мы продолжаем серию публикаций, посвященных кулинарным и гастрономическим традициям разных стран и народов. Здесь вы не найдете каких-то конкретных рецептов, зато узнаете много нового и даже неожиданного из мира еды и напитков.
В федеральной земле Баден-Вюртемберг на юге Германии издавна проживают швабы. У этих людей свой диалект немецкого языка, а их историческую область так и называют — Швабия (Schwabenland). О трудолюбивых и рачительных швабах есть множество добродушных анекдотов, где их бережливость нередко трактуется как скупость. Но все признают их кулинарные таланты!
Знамениты эти места оригинальной домашней пастой под названием шпецле (Spätzle). Строго говоря, этот популярный швабский специалитет роднит с классической итальянской пастой лишь то, что он тоже из теста. Но готовят его по-своему, этот азартный процесс можно показывать в прямом эфире как эффектное кулинарное шоу. Тесто очень простое — мука, яйца, соль, немного минеральной воды. Его обычно вымешивают руками и выкладывают на разделочную доску, после чего широким ножом быстрыми энергичными движениями как бы сбрасывают маленькие порции в кипящую воду.
Еще вариант, не для слабонервных: готовое тесто загружают порциями в прибор, очень напоминающий мясорубку. Остается медленно вертеть ручку, удерживая этот прибор над кастрюлей. Вместо фарша сквозь решетку в кипящую воду падают будущие шпецле. Готовый продукт отчасти напоминает более понятные нам клецки, но тонкие, длинные и бесформенные.
Уже по описанию этой технологии понятно, что шпецле практически всегда свежие: нет смысла готовить их заранее и впрок. Другое дело, если по какой-то досадной случайности сразу съесть все приготовленное не смогли. Экономные швабы не дадут пропасть сытному продукту, оставшиеся шпецле они обязательно обжарят до аппетитной румяной корочки и все-таки съедят позже.
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