Какое вино подобрать к суши

Рассказывает сомелье ресторана Moregrill Александра РязановаВ Японии к суши и сашими подают саке — холодное и лёгкое. В ресторане Moregrill саке представлено в трех видах — идеально подходящих к классической японской кухне. Но кроме этого, сырые морепродукты могут сочетаться также и с винами. Суши — традиционное блюдо японской кухни, в качестве основы в котором выступает рис, дополненный морепродуктами. Я рекомендую подавать с белыми винами средней плотности калифорнийское шардоне, немецкие и французские рислинги. Именно они отлично чувствуют себя с азиатскими вкусами. Если разбирать блюда отталкиваясь от вида рыбы, то для каждого можно выбрать свое винное сопровождение. Например, cуши с лососем дополнит розовый пино гриджо, обладающее ароматом нежной клубники, малины, вишни и лёгкими цветочными оттенками. Это свежее и лёгкое вино с ягодно-фруктовым вкусом, приятной кислинкой и своей сбалансированностью сможет подчеркнуть нежную текстуру суши. К суши со сладковатой аргентинской креветкой подойдёт испанское вердехо — белое вино со своим неповторимым стилем: округлое, свежее, с привлекательной кислотностью, нежным ароматом тропических и цитрусовых фруктов, зеленого яблока и душистых трав. Оно подчеркнёт утонченность и еле уловимую сладковатость этого морского блюда. К суши с тунцом, одному из моих самых любимых, я советую красное вино — элегантное, утонченное пино нуар светло-рубиного цвета, обладающее деликатным вкусом, шелковистыми танинами, свежей кислотностью, тонами сочной вишни, мелкой чёрной сливы. Именно оно развеивает сложившийся стереотип: белое вино к рыбе, красное — к мясу. Сашими — свежая рыба, которая наилучшим образом сочетается с игристыми, особенно итальянским просекко, а попробовав с фруктовым полусладким москато вы можете изменить своё представление об обыденной гастрономии. Севиче из креветок благодаря соусу юзу, на основе цитрусовых, имеет кисло-сладкий вкус — к такому блюду отличной парой станет бокал прохладного совиньона или шабли. Для любителей красных вин я бы рекомендовала мягкие, ароматные, фруктовые и сбалансированные пино нуары, калифорнийский зинфандель и более насыщенный пряный с нотами чернослива, изюма, табака и дыма — сира.