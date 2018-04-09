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Ведущая «Орла и решки» Леся Никитюк выпускает линейку скрабов. Подробности!
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Ведущая «Орла и решки» Леся Никитюк выпускает линейку скрабов. Подробности! 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Украинская телеведущая Леся Никитюк (29) решила попробовать свои силы в бьюти-бизнесе. Недавно она вместе с брендом Mister Scrubber выпустила линейку органических скрабов для тела Paradise Kiss, за основу которых взяла любимый бабушкин рецепт с кофейной гущей, медом и растительными маслами. Чтобы новинки получились максимально эффективными и «сладкими», она добавила в состав тростниковый сахар и витамин Е.
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Так что теперь ты легко можешь купить скрабы от ведущей «Орла и решки» на сайте mrscrubber.com за 250 грн — ок. 600 р. (правда, пока доставки в Россию нет).
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/vedushhaya-orla-i-reshki-lesya-nikityuk-vypuskaet-linejku-skrabov-podrobnosti/
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