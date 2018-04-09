По составу похож на плазму. Чем полезен березовый сок и как его собирать?

Фитотерапевт Михаил Гордеев считает сокодвижение берёз чудом. Оно начинается от корней и поднимается к почкам по водопроводящей ткани — ксилеме, которая для дерева является лимфой. По времени это приходится на начало апреля, когда температура воздуха еще нулевая или даже со знаком минус, в лесу сугробы глубиной метр, а то и более. Яркое весеннее солнце каким-то чудесным образом запускает этот механизм.

Берёза не боится мороза

Берёзы — морозостойкие деревья. В отличие от дуба и клёна они спокойно переживают понижение температуры до -50 градусов. Белая кора отражает свет, ствол никогда не перегревается. Дерево не нуждается в тепле.

«Движение сока — это будильник для берёзы, который сигнализирует ей, что весна пришла, пора просыпаться. Его пик приходится на то время, когда устанавливается плюсовая температура. Учёные доказали, что макро— и микроэлементы в берёзовом соке находятся в таких же физиологических пропорциях, как должно быть у человека. Он похож на нашу плазму. Во время Великой Отечественной войны раненых солдат поили им, и они быстрее выздоравливали. Это бесценный дар для иммунитета!» — говорит Михаил Гордеев.

Три способа хранения

По словам фитотерапевта, здоровый человек на 80% состоит из жидкости. При весе 50 кг — это около 40 литров. Если мы хотим оздоровиться, количество выпитого берёзового сока должно быть таким же, поэтому природа даёт 2-3 недели, чтобы запастись им впрок.

Самый простой способ сохранить сок — заморозить в любой ёмкости, потом в течение года по мере необходимости размораживать, подогревать и пить.

Можно приготовить квас. На трёхлитровую банку сока понадобятся две столовые ложки изюма, 1-2 ложки сахара и несколько корочек хлеба или сухой квас. Через 1-2 дня сокначинает бродить, при этом с полезными веществами ничего не происходит, расходуется лишь сахар. В этот момент квас надо поставить в холодильник, чтобы он стабилизировался. После прекращения брожения он может храниться достаточно долго даже при температуре +8. Если в него добавить грушу дичку, концентрированный отвар корней кровохлёбки или хороший настой хмелевых шишек, лимонную кислоту, то достаточно комнатной температуры.

Третий способ — изготовление сиропа. Для этого сок надо налить в кастрюлю и упаривать на медленном огне до консистенции свежего мёда. Взрослому человеку достаточно каждый день пить по одной столовой ложке сиропа, разведенного в стакане воды.

«Люди, пьющие березовый сок, вводят в себя стволовые клетки растительного происхождения, которые имеют омолаживающий, исцеляющий эффект. Он помогает в лечении всех болезней, особенно — депрессии, увеличивает скорость кровотока по артериям. Температура сока должна быть примерно 50 градусов. Особенно важно соблюдать это условие ослабленным людям. Первую порцию — не менее 150 мл — надо выпить после мочеиспускания», — советует Гордеев.

Как выбрать лес, берёзу и правильно собрать сок?

Место сбора следует подбирать выше дороги, на склоне. Активное сокодвижение происходит со стороны солнца. Необходимо приготовить трубочку (например, для переливания крови) и примерно 9-10 апреля (для уральского региона) просверлить в нижней части берёзы отверстие точно такого же диаметра на 2-3 см в глубину, не больше, иначе вы пройдёте сквозь живой слой и не получите сока.

Следует подождать, когда первые капли смоют стружку, потом промыть ими трубочку, установить один конец в отверстие, а другой завести за северную сторону ствола и опустить в бутылку или другую ёмкость, которую нужно хорошо заглубить и привязать к стволу, чтобы не упала от ветра или таяния снега. Одна трубочка диаметром 7-8 мл заполняет пятилитровую флягу за день.

Когда движение сока закончилось, а это совпадает с появлением около берёзы первых подснежников, отверстие надо закрыть сухой веточкой ёлки или пихты (именно смолистых пород), обрубив её на уровне ствола. Веточка разбухнет и прочно закроет отверстие. Таким образом, дерево надёжно будет сохранено.

В противном случае (если замазать краской или пластилином) сок будет продолжать капать, появится гниль, и дерево через какое-то время погибнет. Если вы собираете сок несколько дней, то при плюсовой температуре в лесу трубочку следует менять и промывать водой каждый день, иначе под сильным воздействием солнца в ней будут образовываться бактерии.