Валерия, Бородина и Александрова показали свои пасхальные деликатесы

Многие отечественные знаменитости чтят Великую Пасху, а потому всей семьей красят яйца, готовят праздничные блюда и идут в храм освятить свои куличи. Нарядными куличами и праздничными корзинками звезды поделились с поклонниками, показав свою подготовку к православному празднику.

Необычные яйца к великому празднику подготовила семья Макарских. Творческая натура натолкнула их на мысль украсить яйца при помощи ярких салфеток. По мнению актеров, такие яйца смотрятся наряднее и веселее обычных крашенных. «Взяли понравившиеся красивые салфеточки, сняли с изнанки второй белый слой, намешали из крахмала клейстер и наклеили верхний тоненький слой салфетки на варёные яйца», — рассказала Виктория Макарская , отметив, что такой необычный вариант оформления был выбран ими исключительно с точки зрения участия детей в подготовке к празднику. В то же время сама Виктория питает особую любовь к простым яйцам, сваренным в луковой шелухе.

Певица Валерия всегда с нетерпением ждет Пасху и отмечает этот праздник вместе со своей семьей. В этом году на столе у артистки будет красоваться милый куличик, украшенный сливками и кусочками фруктов.

На свой вкус украшает пасхальную выпечку и Стефания Маликова , щедро выложив на верхушку кулича разноцветную кондитерскую присыпку.

Телеведущая Ксения Бородина не только приготовилась к празднику, но и в обязательном порядке отправилась в храм, где освятила куличи. Своей пасхальной корзинкой она поделилась с почитателями, показав два кулича, затейливо украшенные фигурками цыплят и цветами.

Актриса Марина Александрова также одной из первых показала свои пасхальные деликатесы. Три праздничных кулича и яйца, крашенные в луковой шелухе — вот и вся корзинка артистки.

Своей домашней выпечкой поделилась и Надежда Михалкова , опубликовав два маленьких куличика с длинными свечками в окружении разноцветных яиц.

Пасхальной композицией также похвасталась актриса Екатерина Волкова . Над наполнением корзинки трудилась ее дочь, и гордая артистка продемонстрировала плод творения детской фантазии. К удивлению поклонников, в плетеную корзинку Лиза поместила своих новых кроликов. По мнению подписчиков, зверьки отлично вписались в картину, став знаменитыми пасхальными кроликами. «Ну правильно, Пасхальные Кролики уже готовы» «Какие милые пасхальные кролики!» «Вау, и покупать не надо»