Посевная-2018: когда и что сажать в апреле, мае и июне

Ну вот, дожили — скоро сажать! У самых «отъявленных» огородников на подоконниках уже зеленеют всходы рассады. Но все же большинство из нас предпочитают поменьше хлопотать об этом, покупать рассаду готовую, а сажать — семенами. Но когда это сделать в этом году, таком необычном в смысле погоды?

Конечно, многие садово-огородные приемы вам известны. Тем не менее, мы искренне надеемся, что провести посевную грамотно вам поможет наш календарь работ.

Апрельские хлопоты огородника

Да уж, потрепала нам в этом году зима нервы. Но жизнь-то налаживается! Итак, до конца апреля надо успеть посадить в теплицу или под пленку — когда прогреется земля — салаты, капусту брокколи, кольраби, пекинскую капусту, кабачки и патиссоны. Ранние кабачки сажать очень просто. Сначала присыпьте подготовленную грядку золой — так она прогреется быстрее. Затем выберите глубокую ямку на грядке, положите в нее перегной, посадите 4 семечка кабачков, присыпьте землей с отвала и, накрыв пленкой, «пришпильте» ее сверху, чтобы не сорвало ветром. В таком состоянии кабачки отлично взойдут, и два самых слабых растения нужно будет прищипнуть — уничтожить. Затем днем давайте кабачкам «проветриться», а потом укрывайте на ночь даже при плюсовых температурах.

В апреле придет время и для посадок в открытом грунте. Для этого подходят такие культуры, как горох, морковь, шпинат, редис, репа, укроп, петрушка, лук-севок и лук-шалот. Репчатый лук на перо тоже можно посадить. Есть такой способ: луковицы сажают, срезав у них верхушки на треть и подержав в ведре с водой, чтобы они «напились» посильнее.

Если вы все же любите доморощенную рассаду, посейте до мая семена огурцов, ранних низкорослых томатов, кабачков — если любите сажать их рассадой, а также патиссонов, дынь, арбузов, тыквы, кукурузы.

В цветнике высаживают луковичные из вновь купленных, холодостойкие однолетники (васильки, календулу, лаватеру, нигеллу). На постоянное место рекомендуется посадить мак и иберис — желательно под лутрасил. Имейте в виду, что эти цветы плохо переносят пересадку.

В мае самыми удачными днями для посадок в 2018 году считаются 1 и 4.

Просто благоприятными днями для садово-огородных работ считаются 1, 2, 4, 10, 12, 18, 22, 23, 24, 25, 27 и 30 мая.

14 мая — день, идеально подходящий для подготовки к посадкам, но не для самих посадок.

Теперь уточним детально относительно того, что именно и когда сажать:

2 мая — сажаем цветы и травы, как декоративные, так и пряные,

10 — отличный день для посадки тыквенных и пасленовых культур, овощей и картофеля,

12 — день посадки зелени. Учтите — для посадки овощей день не подходит!

22 — сажаем овощи, которые предназначены для «поедания с грядки», но не для хранения, а также садовые цветы,

23 — цветы,

24 — овощи,

25 и 27 — овощи, предназначенные «на семена» и для долгого хранения,

30 — овощи на семена.

Июньские хлопоты

В июне посадочные работы продолжаются. В начале месяца высаживают рассаду клубники, затем — рассаду огурцов (только не спешите!), а также кабачков, перца, томатов, среднеспелой капусты, тыквы, дыни и арбуза в открытый грунт. Подсевают и скороспелые овощи — раз в неделю-две. Самый удачный день для посадок в июне — 7 число. Все, что посажено в этот день, вырастет и принесет солидный урожай. Ну, по крайней мере так говорят звезды.

Другие благоприятные «огородные» дни в июне — 2, 3, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 21, 22, 24, 25 и 29. Подготовкой грядок и работами на земле лучше заниматься 12 и 15 июня.

Детализируем посадки по дням:

2 июня — сажаем овощи, лук и чеснок,

3 — цветы,

10 — цветы и декоративные травы,

16 — цветы,

21 — овощи,

24 — сажаем баклажаны, перцы, томаты, корневую петрушку и сельдерей,

25 — сажаем лук, редис, зелень,

29 июня — отличный день для посадки овощей позднего созревания.

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