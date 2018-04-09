Илана Юрьева: Люблю баню — там не хочется много есть!

Звезда «Уральских пельменей» 29-летняя Илана Юрьева недавно побывала в Таиланде, откуда привезла три лишних килограмма. Как позднее поняла артистка, это произошло потому, что тайцы добавляют в еду усилители вкуса, которые возбуждают аппетит. Сейчас в Москве Илана не дает себе спуску, чтобы сбросить лишний вес.

— Комментарии в интернете никогда не дают расслабиться, — смеется Юрьева. — На диетах я не сижу, но стараюсь питаться правильно. Не ем на ночь, отказалась от фастфуда, полуфабрикатов, газированных напитков. Не люблю йогурты с добавками. Если и покупаю, то только классический — лучше самой добавить в него ягоды, пусть и замороженные, немного меда. Это будет явно полезнее и вкуснее. Сейчас лучший фитнес — покатать дочку на санках. Такое кардио сжигает все калории.

Дочери Иланы Юрьевой Диане всего лишь два годика. Но малышка уже ходит с мамой в спортзал, с большим рвением выполняет там физические упражнения. И это притом что, по словам Иланы, она не применяет к своей дочери особой строгости.

— Диана талантливее меня, умнее, смышленее, — с гордостью говорит актриса. — Так и должно быть. Она собрала лучшие качества своих родителей и приумножает их. Мы с ней ходим на гимнастику, в бассейн. Диана любит танцевать и уже садится на шпагат. Дочка только входит в тот возраст, когда ребенок начинает понимать объяснения. И немотивированная строгость ни к чему не приведет. Только собственный пример и объяснение имеют силу. Многое в ее жизни происходит в первый раз. Во многих ситуациях мы, родители, виноваты сами. А вымещаем это на ребенке. Надеюсь, у меня хватит мудрости не ругать зазря ребенка: когда дети в чем-то провинились, они и сами переживают больше нас.

— Готовить вы любите?

— Да, конечно! Всё для домашних трапез делаю я. Но еще больше это любит Диана. Не знаю, откуда у нее такое рвение кулинарить, но это ее любимое занятие. Недавно помогала мне печь блинчики. Разбивала в миску яйца, перемешивала их с мукой. Как взрослая. А ведь ребенку нет еще и трех лет!

— Из чего обычно состоит ваш рацион, когда вы хотите немножко подкорректировать свой вес?

— Максимум могу прибегнуть к белковым разгрузочным дням. Завтрак — два вареных яйца. Обед — куриная грудка. Полдник — нежирный творог. Ужин — обезжиренный йогурт. Можно добавлять огурцы, помидоры. Но важно отказаться от специй, соли и сахара. Советую всем пить больше воды, чая. Так вы сокращаете количество калорий и выводите лишнюю жидкость из организма. На второй и третий день такого питания нужно понемногу увеличивать свой рацион, иначе вес вернется или даже увеличится. Также я люблю настоящую русскую баню. Эффект от нее просто потрясающий! В бане нельзя много есть: если проголодались, можно позволить себе легкий салат. А еще можно сделать «волшебный напиток» — обычно я его из дома приношу в баню. Надо натереть имбирь и выжать лимонный сок, залить кипятком и дать настояться. Когда напиток немного остынет, нужно добавить мед. Это полезное и вкусное средство, ускоряющее метаболизм и поддерживающее иммунитет. Кстати, мед — главная сладость в нашем доме, от сахара я почти отказалась.