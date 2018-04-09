Брать живьём

У новосибирских рыбоводов появилась новинка — теперь здесь выращивают ещё и тилапию. Совсем недавно эта рыба была у нас доступна только в виде замороженного филе, которое везут из Китая. Поэтому, едва узнав о тилапиевой ферме, я не только съездил посмотреть на неё своими глазами, но и взял несколько рыб на пробу.

О самой ферме чуть позже будет отдельный репортаж на НГС. БИЗНЕС, а здесь хотелось бы рассказать о тилапии с чисто потребительской точки зрения. Я периодически покупал эту рыбу раньше (и видел в меню недорогих заведений), и она оставила впечатление чего-то дешёвого, но вполне съедобного. Готовить эту нежирную рыбу после разморозки, правда, нужно было или очень быстро, или, напротив, топить в соусе. У рыбы есть отчётливый собственный вкус, однако не всегда этот вкус бывает приятным. Зависит это, надо полагать, от кормёжки и условий содержания.

Впрочем, возможный неприятный привкус — это не единственный недостаток тилапии. В Юго-Восточной Азии, откуда её к нам везут, тилапию выращивают порой в грязных водоёмах, скармливая этой прожорливой рыбе пищевые отходы и пичкая антибиотиками, чтобы она не дохла от болезней. Низкая цена тоже может быть обманчивой. Филе продаётся в ледяной глазури (в результате вы частично платите за воду). Плюс приличное количество жидкости выделяется при готовке.

Живьём тилапия оказалась скользкой, но симпатичной. Чистится она на удивление просто (достаточно нескольких движений ножа), сложности могут возникнуть только с острыми шипами верхнего плавника, с которыми лучше разобраться с помощью кухонных ножниц.

Самый простой способ приготовления — обжарить подготовленную рыбину целиком на сковороде (для более яркого вкуса лучше использовать сливочное масло) и поставить на медленный огонь потомить под крышкой. У рыбы крупные кости, они легко отделяются от мяса, которое у коченёвской рыбы не имело никаких неприятных привкусов. Тилапия не отличается жирностью, и масло как раз нужно, чтобы исправить этот маленький недостаток.

Если уж совсем не хочется возиться, то рыбу можно просто сунуть в духовку, разогретую до 180 градусов. Сливочное масло в этом случае можно положить пластинками прямо сверху рыбы. Так, чтобы оно постепенно само растаяло и впиталось в кожу. Готовится таким образом обычная тилапия минут 20. Чтобы сделать её сочнее, можно завернуть каждую рыбину в алюминиевую фольгу. Из приправ пойдёт все то же самое, что используется при приготовлении привычной морской рыбы: тимьян, базилик, лимон и чёрный перец.

В целом свежая тилапия имеет примерно тот же набор достоинств, что и какая-нибудь дорада (которая в наших краях тоже практически полностью разводная): просто готовить, удобно есть, каждая рыбина — это полноценная порция. Если она начнёт продаваться в удобном мне магазине, я бы брал её регулярно.

На ферме, где её выращивают, нет тяжёлого, неприятного запаха, который возникает от скученности рыбы, когда установка очистки не справляется с удалением из воды продуктов жизнедеятельности рыбы. Конечно, за чистоту кормов и отсутствие в них гормонов и антибиотиков поручиться я не могу, но в нормальных условиях содержания необходимости в них быть не должно.

Вообще, вдалеке от морей именно фермерская пресноводная рыба, как ни странно, может быть более безопасной в плане паразитов, чем дикая речная. При должном контроле в ваннах, где живёт эта рыба, описторхозу просто неоткуда взяться.

За фермерскую рыбу, правда, придётся дороже заплатить. Даже мелкооптовая цена разводной коченёвской тилапии с доставкой в город сегодня составляет 250 рублей за килограмм. Это значит, что розничная цена будет, скорее всего, не ниже 350 рублей. Это, конечно, дешевле дорады. Но ведь и тилапия — не дорада.