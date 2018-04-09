Сахар мешает людям получать радости от секса

Сахар способен негативно влиять на сексуальную жизнь. От эректильной дисфункции до более слабых оргазмов — эксперты рассказали, каким образом сладости уничтожают нашу страсть, и как с этим справиться. Проведённое с участием более 2 000 человек исследование показало, что 80% людей не знают про способность диабета второго типа негативно влиять на половую жизнь партнеров. Чаще всего это заболевание способствует эректильной дисфункция. Дело в том, что высокий уровень сахара в крови повреждает нервы и кровеносные сосуды, снижает чувствительность полового члена и затрудняет эрекцию у мужчины, а также уровень оргазмов у женщины. Часто диабет сопровождают повышенное давление и болезни сердца, также влияющие на эту проблему. Вот почему так важно контролировать уровень сахара в крови и заниматься профилактикой ожирения. В большинстве видов переработанной пищи содержатся очищенные углеводы и добавленные сахара, способствующие вспышкам уровня сахара в крови. Откажитесь от белого хлеба, макарон и сладких хлопьев для завтрака в пользу цельнозерновых, бобов, овощей и цельных фруктов. Исключите из своего рациона выпечку и торта, уделяйте внимание орехам или семечкам, натуральным йогуртам с ягодами, морковным палочкам или ореховому маслу без сахара. Особое внимание обращайте на овощи с низким уровнем крахмала, которые должны составлять до половины размера тарелки. Они содержат пищевые волокна, позволяющие нам сохранять ощущение сытости на более длительный период времени. Кроме того, в этих овощах низкое количество калорий, что является дополнительным бонусом. Не забывайте про белки, помогающие нам не чувствовать голода и замедляющие выработку углеводов и сахара из продуктов питания. Хорошим источником белков является обезжиренное мясо, рыба, яйца, натуральные молочные продукты, а также орехи и семечки. Не увлекайтесь алкогольными напитками, которые также негативно влияют на уровень сахара в крови. Длительное злоупотребление алкоголем приводит к увеличению массы тела и повышению резистентности к инсулину, что также увеличивает риск диабета. Не забывайте про спорт и хороший сон по ночам. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)