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40% пастеризованного молока в Петербурге оказалось подделкой
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40% пастеризованного молока в Петербурге оказалось подделкой 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Петербурге 40% молока, которое продается в магазинах, оказалось фальсификатом, передают «Невские новости». Такие результаты дала проверка специалистов «Общественного контроля».
В марте эксперты совместно с Россельхознадзором, Роспотребнадзором и Роскачеством исследовали образцы молока в лаборатории и пришли к выводу, что каждый четвертый из десяти образцов является подделкой. Для его изготовления производители брали сухое молоко и просто разбавляли его водой. Содержание белка в такой продукции практические вдвое ниже нормы.
Для исследования специалисты брали пастеризованное молоко — продукт, который прошел процесс однократного нагревания до температуры 60-80 °С. В ближайшее время проверку пройдет и ультрапастеризованное молоко, которое нагревалось до высоких температур.
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