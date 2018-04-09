Эксперты рассказали, как замедлить старение

Эксперты назвали несколько простых способов, которые позволяют замедлить старение. Хотя это натуральный процесс, являющийся неотвратимым, человек может выглядеть гораздо моложе своих лет. Хроническое обезвоживание — это причина номер один для старения кожи. Употребление воды помогает восстановить эластичность кожи и увлажнить ее на клеточном уровне, что сделает кожу более упругой и моложавой. Употребляйте не менее 8 стаканов воды в день для сохранения достаточной степени увлажнения. Кортизол является гормоном стресса, который вызывает психическую и физическую усталость, сказывающуюся на внешнем виде. Для уменьшения уровня стресса практикуйте физические нагрузки, медитацию, релаксацию и ароматерапию. Это поможет повысить настроение и замедлить старение. Выберите подходящее средство для очищения кожи. Следите за наличием таких ингредиентов как календула или огурец, являющихся умеренными по своему воздействию и обладающих противовоспалительными свойствами. Используйте тонеры на безалкогольной основе, а также сыворотку для увлажнения. Коллаген также помогает сделать кожу более эластичной и упругой. Чем больше белка в вашем рационе, тем больше в организме коллагена. Он предотвращает преждевременное старение. Налегайте на миндаль, брокколи, грецкие орехи, соевое молоко и тофу. Из-за токсинов организм лишается важных минералов, что отражается на внешнем виде. Для восстановления их объема необходимо принимать антиоксиданты вроде витаминов A, C, E и бета-каротина. Используйте натуральные масла, нанося их на кожу, так как это улучшает кровоток и замедляет старение. Не забывайте про солнцезащитный крем, который защищает нас от вредного ультрафиолетового излучения, вызывающего преждевременное старение. Обязательно откажитесь от сигарет, избегайте переработанных продуктов питания и употребляйте минимальное количество алкоголя. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)