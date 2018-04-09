Ещё
Эксперты рассказали, как замедлить старение
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эксперты рассказали, как замедлить старение 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Эксперты назвали несколько простых способов, которые позволяют замедлить старение. Хотя это натуральный процесс, являющийся неотвратимым, человек может выглядеть гораздо моложе своих лет. Хроническое обезвоживание — это причина номер один для старения кожи. Употребление воды помогает восстановить эластичность кожи и увлажнить ее на клеточном уровне, что сделает кожу более упругой и моложавой. Употребляйте не менее 8 стаканов воды в день для сохранения достаточной степени увлажнения. Кортизол является гормоном стресса, который вызывает психическую и физическую усталость, сказывающуюся на внешнем виде. Для уменьшения уровня стресса практикуйте физические нагрузки, медитацию, релаксацию и ароматерапию. Это поможет повысить настроение и замедлить старение. Выберите подходящее средство для очищения кожи. Следите за наличием таких ингредиентов как календула или огурец, являющихся умеренными по своему воздействию и обладающих противовоспалительными свойствами. Используйте тонеры на безалкогольной основе, а также сыворотку для увлажнения. Коллаген также помогает сделать кожу более эластичной и упругой. Чем больше белка в вашем рационе, тем больше в организме коллагена. Он предотвращает преждевременное старение. Налегайте на миндаль, брокколи, грецкие орехи, соевое молоко и тофу. Из-за токсинов организм лишается важных минералов, что отражается на внешнем виде. Для восстановления их объема необходимо принимать антиоксиданты вроде витаминов A, C, E и бета-каротина. Используйте натуральные масла, нанося их на кожу, так как это улучшает кровоток и замедляет старение. Не забывайте про солнцезащитный крем, который защищает нас от вредного ультрафиолетового излучения, вызывающего преждевременное старение. Обязательно откажитесь от сигарет, избегайте переработанных продуктов питания и употребляйте минимальное количество алкоголя. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
МедикФорум: последние новости
Сахар мешает людям получать радости от секса Лечимся от ОРЗ в домашних условиях Для чего человеческому организму нужен натрий?
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Минус 46»: Степаненко раскрыла секрет похудения8
Забыла дома: Дайнеко пришла на концерт без юбки24
Жизнь и смерть самой худой женщины планеты54
5 вещей, которые должны быть в гардеробе весной1
Самые опасные для здоровья злаки1
Видео
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
01:00
Поклонники нашли у Волочковой признаки алкоголизма
Звёзды
00:45
Катчер откровенно рассказал о разводе с Деми Мур
Звёзды
01:00
Забыла дома: Дайнеко пришла на концерт без юбки
Звёзды
00:58
Хилькевич вернулась в ЦУМ после скандала с сумкой
Звёзды
01:04
Внешний вид Барановской поразил поклонников
Звёзды
02:07
Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин
Звёзды
00:36
Роспотребнадзор: как выбрать продукты к Пасхе
Еда
04:18
Фанаты спрашивают у Собчак, где ее живот
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение