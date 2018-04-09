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Баранина, тушеная с фасолью, перцем и кукурузой
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Баранина, тушеная с фасолью, перцем и кукурузой 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Вам понадобится:
— баранина 500 гр;
— 1 луковица;
— 1 морковка;
— 1 болгарский перец;
— зеленый горошек — 100 гр;
— кукуруза замороженная или консервированная — 100 гр;
— помидор — 1 шт;
— масло для жарки
— соль, перец по вкусу;
— 1 острый красный перчик;
— зелень по вкусу;
— паприка молотая.
Лучше готовить это блюдо в казане или глубокой сковороде. Мясо порезать кусочками около 3 см и обжарить на растительном масле. Выложить порезанную морковь и лук, затем тушить еще 10 минут, потом добавить овощи, паприку и порезанную зелень, острый перец, посолить. Долить воды, чтобы мясо было покрыто жидкостью, и тушить 40—50 минут до готовности баранины.
Другие рецепты нашего шеф-повара смотрите на страничке в Фейсбук.
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