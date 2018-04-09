Для чего человеческому организму нужен натрий?

Одним из самых важнейших для человеческого организма минералов является натрий, без которого невозможно поддержание в норме водно-солевого баланса. Эксперты рассказали сайту МедикФорум, что помимо этого, натрий нормализует функционирование различных жидкостных сред в организме, а это значит, что он оказывается свое воздействие на лимфу, а также на кровь и желудочный сок. Не следует также забывать и о том, что это важнейшее минеральное вещество отвечает и за мышечные сокращения. Какие продукты содержат в своем составе натрий? Первое, что приходит в голову, так это пищевая сода, а также обычная поваренная соль, содержится натрий в достаточном количестве и в разных домашних соленьях. Довольно много этого минерального вещества содержится в квашеной белокочанной капусте, в огуречном рассоле, а также в соевом сладком соусе. Содержится натрий также в твердых сырах, говядине, ржаном хлебе и куриных яйцах, а также в свежем сельдерее, свекле, крабах. Как выявить нехватку натрия в организме? С учетом того, что это минеральное вещество содержится во многих продуктах, а также в обычной соли, сложно представить себе, что человеческий организм может испытывать нехватку натрия, но случается и такое. Существуют определенные признаки, по которым практически сразу можно определить дефицит натрия в человеческом организме, а к ним отнести можно, быструю и беспричинную утомляемость, сильное и внезапное головокружение. К этим признакам добавить можно постепенное или внезапное нарушение координации движения, а также полное отсутствие аппетита. Человек, у которого наблюдается острая нехватка этого минерального вещества, может жаловаться на значительное ухудшение памяти и резкую смену настроения. Ранее эксперты назвали самые полезные витамины с жиром.