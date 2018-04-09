Лечимся от ОРЗ в домашних условиях

Атаковала простуда? Есть отличные решения в борьбе с ОРЗ в домашних условиях, не прибегая к таблеткам и антибиотикам. Сайт МедикФорум собрал советы по лечению простуды. При боли в горле: 1. Немного разведите теплой водой сок капусты белокочанной и полощите горло. 2. Боржоми, в соотношении (1:1), развести с теплым молоком или питьевой содой пол чайной ложки на 1 стакан молока). Конечно же пейте больше жидкости. Чай с медом, любым вареньем, лучше малиновым. Малина помогает в борьбе с заболеванием, и поднимает настроение. Обеспечьте организм витаминами, особенно витамином С, это поможет в эффективной борьбе с вирусами и бактериями. Рецептов витаминных напитков и сборов великое множество: 1. Сок моркови с медом (1:1) или морковь протертая, сваренная на молоке. 2. Свежие плоды граната. 3. Мед с клюквенным соком. 4. Сок черной смородины с медом. Настои: 1. Плоды шиповника (50 грамм) и брусники (50 грамм). Три раза по полстакана в течение дня принимать. 2. Плоды рябины (70 грамм), листья крапивы (30 грамм). Принимать также. При повышении температуры помогут сборы, обладающие мягким жаропонижающим и мочегонным действием. Готовят их также, как и отвары. 1. Цветки липы сердцевидной (50 грамм) и плоды малины (50 грамм). 2. Плоды малины (50 грамм), листья мать-и-мачехи обыкновенной (40 грамм), трава душицы обыкновенной (20 грамм). 3. Корень солодки голой (40 грамм) и цветки липы сердцевидной (60 грамм). Принимать по 1 стакану на ночь. Ранее эксперты рассказали, как ухаживать за руками в домашних условиях.