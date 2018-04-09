6 важнейших правил для людей с проблемным мочевым пузырем

Не стоит посещать туалет на всякий случай, избегайте сыра и пейте побольше воды. Гинекологи назвали 6 вещей, которых необходимо знать жертвам инфекций мочевыводящих путей и других проблем с мочевым пузырем. 1. В туалет на всякий случай. Многие из нас посещают туалет, даже не испытывая сильных позывов, особенно люди с проблемным мочевым пузырем. Однако в нашем организме предусмотрен особый механизм предупреждения о том, когда нам нужно опорожнить мочевой пузырь. И если он не активируется полноценно, то делать этого не нужно. В противном случае мы нарушим важный процесс, и со временем наше тело будет считать, что опорожнять мочевой пузырь необходимо при малейшем наличии в нём жидкости. 2. Пейте больше воды. Если у вас проблемы с мочевым пузырем, то не стоит избегать употребления жидкостей. Напротив, необходимо пить как можно больше. Правда, делать это нужно постепенно, сохраняя интенсивное увлажнение в течение всего дня. Для мужчины это приблизительно 10 стаканов воды или два с половиной литра, а для женщин — 8 стаканов. Если по ночам вы слишком часто ходите в туалет, то можно чуть уменьшить употребление воды во второй половине дня за счёт первой. 3. Следите за мочой. Необходимо наблюдать за силой потока и за цветом мочи. Существуют различные естественные вариации, но бледно-желтый цвет является самым хорошим, так он говорит о достаточном увлажнении. Темная и неприятно пахнущая моча может быть признаком обезвоживания, а вот совсем прозрачный ее цвет говорит о том, что вы очень много пьете. 4. Всё внимание диете. Различные продукты питания и напитки могут вызывать раздражение мочевого пузыря. Среди них переработанное мясо, некоторые молочные продукты, включая сыр и подслащенный йогурт, помидоры, овощи, приготовленные в томатном соусе, некоторые фрукты вроде ананасов и лимонов, специи, шоколад, соевые продукты, алкоголь, цитрусовые продукты, газировка и все напитки с кофеином. 5. Не стесняйтесь использовать продукты, которые могут вам помочь. Речь о специальных трусах или прокладках, а также прочих устройствах от недержания. Кроме того, когда человек помнит, где именно поблизости от него находится туалет, он чувствует большую уверенность в себе. 6. Следите за своей микробиотой. Человечество начинает понимать, насколько важны эти миллионы микроорганизмов, живущих у нас в желудочно-кишечном тракте. «Хорошие» бактерии помогут сражаться с «плохими» бактериями, провоцирующими цистит и другие подобные неприятности. Именно поэтому необходимо налегать на пробиотики и специальные пищевые добавки, предназначенные для кишечных бактерий. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)