Шоколадная шаурма и Халкбургер: 6 новинок в сфере челябинского фастфуда

В последнее время заведения пробует создавать альтернативные варианты фастфуда, противостоящие классической шаурме и бургерам. Эти блюда не так уж и новы, но являются модернизированным вариантом уже знакомых нам рецептов: изменились какие-то ингредиенты, способы подачи и приготовления. Мы собрали несколько примеров экспериментального фастфуда в Челябинске и рассказываем, где его можно попробовать.

Круглые сэндвичи

Сэндвич-бар «Бургер Бро», ул. Труда, 166/10 Стоимость от 100 до 185 рублей

Понятное дело, что сэндвичи продают давно. Но такие мы увидели в городе впервые: два тоста с начинкой запекаются в специальной гриль-машине, которая также придаёт блюду круглую форму. Вариантов начинок может быть множество: овощи, фрукты с шоколадом и нутеллой или же совсем уже диковинный вариант — бекон с шипучкой (конфетой) и грецким орехом.

GodDog

Площадь науки, с 12:00 до 20:00.

Стоимость 190 рублей

Фуд-трак на Площади науки (у памятника Курчатова), где продают авторские хот-доги. Готовит их бывший шеф-повар «Гастроном 16» Константин Ляшков. Булочка для хот-догов используется картофельная, а сосиску можно взять на выбор из говядины, свинины или курицы. Плюс имеется 20 видов топпинга. Выглядит хот-дог намного вкуснее, чем аналогичное блюдо с корейской морковкой на Кировке

Шаурма с нутеллой

Кафе на вынос Yolo, ул. Витебская, 4 Стоимость 100 рублей

Блины с шоколадом и бананом можно найти в Челябинске давно, но вот шоколадную шаурму мы больше нигде не видели. Продают её в новом заведении Yolo. В рецептуре, помимо лаваша, банан и нутелла. Интересно, что нутелла в блюде исполняет роль майонеза: с ней даже обычный лаваш с бананом превращается в необычный десерт.