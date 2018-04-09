Как сделать домашнюю горчицу

Если внимательно изучить этикетку на горчице, можно обнаружить, что в ее состав входит обычная вода, уксус или другая жидкость, различные вкусовые добавки и, собственно, сами зерна горчицы. Все эти ингредиенты легко можно найти в ближайшем магазине, а значит при желании любимую многими приправу можно приготовить дома. От магазинной домашнюю горчицу отличает то, что вы сами определяете консистенцию, кислотность и жгучесть приправы. Взяв за основу базовый рецепт, вы всегда сможете подстроить горчицу под свой вкус или адаптировать ее вкусовой оттенок под конкретное блюдо.

— Шаг 1 —

Время приготовления: 15 минут + 24 часа на выдерживание

Количество: 250-300 мл.

Смешайте 1 часть горчичного порошка с 2 частями семян горчицы по своему вкусу. Общий объем смеси должен составить 3/4 чашки (объемом 240 мл).

Черные семена дают очень жгучий вкус; Коричневые семена — острый вкус; Желтые семена — мягкий вкус.

— Шаг 2 —

Добавьте к сухой смеси 1/4 чашки (объемом 240 мл) алкоголя. Для приготовления горчицы лучше всего подходят сидр, пиво и вино. Если вам больше по душе безалкогольный вариант, налейте 1/4 чашки воды.

— Шаг 3 —

К получившийся смеси долейте 1/4 чашки (объемом 240 мл) воды и 1/4 чашки (объемом 240 мл) винного уксуса. Оставьте горчицу настояться в течение 24 часов.

— Шаг 4 —

На завершающем этапе в горчицу можно положить добавки, адаптировав ее под свой вкус. Это может быть розмарин, орегано, сушеный чили и даже клюква.

На приведенный в рецепте объем горчицы необходимо около 1-2 ч.л. соли, 1-2 ч.л. сахара, 1-2 ст.л. семян тмина или 2-3 ст.л. меда. После включения вкусовой добавки переложите горчицу в кухонный комбайн и перемешайте.