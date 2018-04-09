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Как сделать домашнюю горчицу
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Как сделать домашнюю горчицу 

Steaklovers.ru 2 часа назад
Фото: Steaklovers.ru
Если внимательно изучить этикетку на горчице, можно обнаружить, что в ее состав входит обычная вода, уксус или другая жидкость, различные вкусовые добавки и, собственно, сами зерна горчицы. Все эти ингредиенты легко можно найти в ближайшем магазине, а значит при желании любимую многими приправу можно приготовить дома. От магазинной домашнюю горчицу отличает то, что вы сами определяете консистенцию, кислотность и жгучесть приправы. Взяв за основу базовый рецепт, вы всегда сможете подстроить горчицу под свой вкус или адаптировать ее вкусовой оттенок под конкретное блюдо.
— Шаг 1 —
Время приготовления: 15 минут + 24 часа на выдерживание
Количество: 250-300 мл.
Смешайте 1 часть горчичного порошка с 2 частями семян горчицы по своему вкусу. Общий объем смеси должен составить 3/4 чашки (объемом 240 мл).
Черные семена дают очень жгучий вкус; Коричневые семена — острый вкус; Желтые семена — мягкий вкус.
— Шаг 2 —
Добавьте к сухой смеси 1/4 чашки (объемом 240 мл) алкоголя. Для приготовления горчицы лучше всего подходят сидр, пиво и вино. Если вам больше по душе безалкогольный вариант, налейте 1/4 чашки воды.
— Шаг 3 —
К получившийся смеси долейте 1/4 чашки (объемом 240 мл) воды и 1/4 чашки (объемом 240 мл) винного уксуса. Оставьте горчицу настояться в течение 24 часов.
— Шаг 4 —
На завершающем этапе в горчицу можно положить добавки, адаптировав ее под свой вкус. Это может быть розмарин, орегано, сушеный чили и даже клюква.
На приведенный в рецепте объем горчицы необходимо около 1-2 ч.л. соли, 1-2 ч.л. сахара, 1-2 ст.л. семян тмина или 2-3 ст.л. меда. После включения вкусовой добавки переложите горчицу в кухонный комбайн и перемешайте.
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